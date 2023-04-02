買家心聲｜家人出錢幫學生哥 擲千萬買瑜一1C兩房作投資

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1C期今天(2日)進行首輪銷售，盡推2張價單共210伙。據記者現場所見，準買家已於早上約9時陸續到場排隊等待揀樓，至B組報到時段、即約12點後人龍更延伸至商場另一端，當中不乏家庭客、內地客、外籍人士等，場面非常熱鬧。市場消息指，暫有約160伙獲認購。
正在讀書的買家王先生表示，斥資超過1,000萬元購入1伙兩房單位作投資用途。他稱，不太擔心加息因素，透露是次獲得家人幫助入市，心儀項目坐落於港鐵站上蓋，交通便利，亦睇好區內的發展潛力。
陳永傑：料4月一手成交可達2500宗
華懋集團銷售總監封海倫表示，A組時段已有50伙獲認購，並錄得5組大手買家購入2伙，最大手交易涉資約4,000萬元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今早A組、即大手組別買家的登記出席率高，估計因為歐美銀行危機已淡化，港股亦重上兩萬點，中產人士入市信心回復，對今日的三房單位銷情具信心。由於項目位處港鐵何文田站頂，B組以剛需客為主，銷情更不容置疑，料今日推售210伙可全數獲承接。該行於A組時段錄得3組客購入2伙，其中1組客斥約3,800萬元購入1伙三房及1伙兩房單位。
陳永傑續指，4月首日已錄得超過110宗一手成交，料首兩天成交可逾300宗，屬好開始，月內將有多個大型新盤開售，於市場預期息口見頂的情況下，料一手市場將繼續以克制價開售盡吸市場焦點，只要一手開價吸引，相信可保持3月的熾熱銷情，料4月一手成交可達2,500宗，創29個月新高。
瑜一第1C期首輪銷售的210伙，包括142伙兩房及68伙三房單位，實用面積介乎423至934方呎，單位折實售價由1,216.01萬至2,977.04萬元，折實呎價介乎21,850元至35,004元，折實平均呎價28,036元。以定價計，210伙市值約41.83億元。
瑜一位於何文田忠孝街1號，分3期發展，當中第1C期由1座住宅大樓組成，提供214伙，單位實用面積介乎423至1,213方呎，戶型涵蓋兩房至四房。項目預計關鍵日期為2025年5月5日，樓花期長約26個月。