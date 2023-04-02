買家心聲｜家人出錢幫學生哥 擲千萬買瑜一1C兩房作投資

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1C期今天(2日)進行首輪銷售，盡推2張價單共210伙。據記者現場所見，準買家已於早上約9時陸續到場排隊等待揀樓，至B組報到時段、即約12點後人龍更延伸至商場另一端，當中不乏家庭客、內地客、外籍人士等，場面非常熱鬧。市場消息指，暫有約160伙獲認購。

正在讀書的買家王先生表示，斥資超過1,000萬元購入1伙兩房單位作投資用途。他稱，不太擔心加息因素，透露是次獲得家人幫助入市，心儀項目坐落於港鐵站上蓋，交通便利，亦睇好區內的發展潛力。