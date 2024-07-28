買家觀望等待減息 中原十大屋苑本周末錄6宗成交 5屋苑捧蛋｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末僅錄6宗成交，按周下跌四成，零成交屋苑有5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，奧運氣氛熾熱，加上天氣不穩，大部分市民暫停睇樓活動，加上現時樓市表現反覆，買家持觀望態度，而美國減息決定將成樓市「轉捩點」，若落實減息，相信可為本港樓市帶來另一輪的振奮作用，刺激累積的購買力釋放。

十大屋苑中，港島區太古城於本周末錄得一宗成交，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，促成的單位為海星閣高層C室，實用面積662方呎，屬三房間隔，最新以960萬元沽出，平均實用呎價14,502元。原業主於1991年以198萬元購入單位，持貨33年，帳面賺762萬元，升幅有3.8倍。而太古城本月至今暫錄約16宗成交，平均實用呎價報13,784元。

康怡花園本周連錄 2 宗

另外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末連錄兩宗成交，打破連續3個周末零成交的局面，平均實用呎價13,183元。中原地產康怡及鰂魚涌區副區域營業董事袁廣達則稱，最新錄N座中層16室易手，單位實用面積616方呎，屬單邊三房園景戶，為罕有優質盤，最新獲用家以833萬元承接，平均實用呎價13,523元。據了解，原業主於2002年以263萬元購入單位，持貨22年，是次轉手帳面獲利570萬元，升值逾兩倍。

美孚新邨、映灣園各錄一宗

九龍區方面，西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄一宗成交，與上周相若，單位為百老匯街83號高層C室，實用面積666方呎，屬套三房間隔，最新以628萬元沽出，平均實用呎價9,429元。至於新界區，中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋稱，本周末有大型上車盤進行次輪銷售，搶去市場購買力，二手市場受壓，映灣園本周末錄一宗成交，單位為10座高層E室，實用面積548方呎，屬兩房間隔，最新以550萬元沽出，平均實用呎價10,036元。