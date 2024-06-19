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地產
2024-06-19 12:30:00

買家觀望 利嘉閣十大指標屋苑上周買賣錄28宗 按周少35%｜樓市數據

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港島區龍頭屋苑太古城錄5宗買賣，成為上周最熱賣十大指標屋苑。

港島區龍頭屋苑太古城錄5宗買賣，成為上周最熱賣十大指標屋苑。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(610日至16)錄得28宗買賣個案，較前周(63日至9)43宗減少35%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周適逢父親節假期，加上天氣不穩、新盤收票及美國議息等因素影響，二手買家表現觀望，令十大指標屋苑交投量因而萎縮。

黃埔花園交投 按周挫60%

上周十大活躍成交屋苑中，共有6個屋苑交投量下跌，跌幅介乎25%60%不等，當中黃埔花園交投變化顯著，成交量由前周5宗，跌至上周2宗，按周急挫60%，太古城則以5宗買賣成為上周最熱賣屋苑寶座。

新盤低價吸客 高息抑壓入市欲

陳海潮指出，近日新界區再有大型新盤以低價搶灘，瞬即成為市場焦點，吸引不少買家入票認購，並暫時擱置購入二手單位的計畫。另外，高息環境持續壓抑市民入市意欲，而美國議息中暫未明確釋出減息訊號，準買家態度甚為審慎觀望，相信待市場消化息口走勢及新盤截票開賣後，十大屋苑交投表現才有望重拾升軌。

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黃埔花園成交量由前周5宗，跌至上周2宗，按周急挫60%。

黃埔花園成交量由前周5宗，跌至上周2宗，按周急挫60%。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (610日至16)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

1

太古城

5

8

14,749

14,328

2

2

維景灣畔

4

7

13,946

13,814

2

2

沙田第一城

4

7

12,852

13,623

4

9

美孚新邨

3

4

9,303

9,352

5

5

黃埔花園

2

5

11,868

12,214

5

9

海逸豪園**

2

4

15,385

18,310

5

新都城

2

2

13,938

12,744

5

杏花邨

2

2

12,769

12,068

5

麗港城

2

2

10,490

10,203

5

映灣園

2

2

9,602

10,109

　

　

十大屋苑總計

28

43

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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