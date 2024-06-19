買家觀望 利嘉閣十大指標屋苑上周買賣錄28宗 按周少35%｜樓市數據

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(6月10日至16日)錄得28宗買賣個案，較前周(6月3日至9日)的43宗減少35%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周適逢父親節假期，加上天氣不穩、新盤收票及美國議息等因素影響，二手買家表現觀望，令十大指標屋苑交投量因而萎縮。
黃埔花園交投 按周挫60%
上周十大活躍成交屋苑中，共有6個屋苑交投量下跌，跌幅介乎25%至60%不等，當中黃埔花園交投變化顯著，成交量由前周5宗，跌至上周2宗，按周急挫60%，太古城則以5宗買賣成為上周最熱賣屋苑寶座。
新盤低價吸客 高息抑壓入市欲
陳海潮指出，近日新界區再有大型新盤以低價搶灘，瞬即成為市場焦點，吸引不少買家入票認購，並暫時擱置購入二手單位的計畫。另外，高息環境持續壓抑市民入市意欲，而美國議息中暫未明確釋出減息訊號，準買家態度甚為審慎觀望，相信待市場消化息口走勢及新盤截票開賣後，十大屋苑交投表現才有望重拾升軌。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (6月10日至16日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
1
|
太古城
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5
|
8
|
14,749
|
14,328
|
2
|
2
|
維景灣畔
|
4
|
7
|
13,946
|
13,814
|
2
|
2
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沙田第一城
|
4
|
7
|
12,852
|
13,623
|
4
|
9
|
美孚新邨
|
3
|
4
|
9,303
|
9,352
|
5
|
5
|
黃埔花園
|
2
|
5
|
11,868
|
12,214
|
5
|
9
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海逸豪園**
|
2
|
4
|
15,385
|
18,310
|
5
|
─
|
新都城
|
2
|
2
|
13,938
|
12,744
|
5
|
─
|
杏花邨
|
2
|
2
|
12,769
|
12,068
|
5
|
─
|
麗港城
|
2
|
2
|
10,490
|
10,203
|
5
|
─
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映灣園
|
2
|
2
|
9,602
|
10,109
|
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十大屋苑總計
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28
|
43
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢