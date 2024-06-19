買家觀望 利嘉閣十大指標屋苑上周買賣錄28宗 按周少35%｜樓市數據

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(6月10日至16日)錄得28宗買賣個案，較前周(6月3日至9日)的43宗減少35%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周適逢父親節假期，加上天氣不穩、新盤收票及美國議息等因素影響，二手買家表現觀望，令十大指標屋苑交投量因而萎縮。

黃埔花園交投 按周挫 60% 上周十大活躍成交屋苑中，共有6個屋苑交投量下跌，跌幅介乎25%至60%不等，當中黃埔花園交投變化顯著，成交量由前周5宗，跌至上周2宗，按周急挫60%，太古城則以5宗買賣成為上周最熱賣屋苑寶座。 新盤低價吸客 高息抑壓入市欲 陳海潮指出，近日新界區再有大型新盤以低價搶灘，瞬即成為市場焦點，吸引不少買家入票認購，並暫時擱置購入二手單位的計畫。另外，高息環境持續壓抑市民入市意欲，而美國議息中暫未明確釋出減息訊號，準買家態度甚為審慎觀望，相信待市場消化息口走勢及新盤截票開賣後，十大屋苑交投表現才有望重拾升軌。