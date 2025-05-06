買家議價數月 業主終劈價380萬賣小西灣藍灣半島特色戶(有圖)｜二手樓成交

一手新盤市場暢旺，二手交投氣氛亦見改善。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島上月共錄得7宗二手買賣，較3月份的5宗回升兩成，最新錄得罕有連天台海景戶成交，買家議價數月，最終獲業主劈價380萬元促成交易。
招潔冰指，藍灣半島1座頂層單位，實用面積約501方呎，屬兩房連內置樓梯上天台特色戶，眺望將軍澳澳南海景加內園景，以800萬元沽出，呎價低見約15,968元。
3年前同類戶成交呎價高見2.4萬
據了解，原業主早於2023年11月已開始放盤求售，最初叫價1,180萬元，於去年4月降價至1,050萬元放售，買賣雙方洽談數月，最終以800萬元售出，放盤約一年半累計減價380萬元或約32.2%。另外，3年前同類型兩房連天台戶的成交呎價高達2.4萬元，可見最新成交呎價大跌約33.5%。
⇊直擊藍灣半島1座頂層單位⇊
單位16年升值63%
招潔冰透露，買家為外區客，心儀單位為罕有兩房海景戶，原裝發展商內置樓梯直達天台，私隱度十足，加上從單位外望可飽覽將軍澳南部優美海景，置身其中水天一色，故買家立即決定購入作為安樂窩。原業主於2009年以490萬元購入單位，持貨約16年，現轉售帳面獲利310萬元，單位期內升值約63.3%。
資料顯示，藍灣半島位於小西灣小西灣道28號，2001年入伙，共有8座，提供3,098伙。