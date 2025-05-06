買家議價數月 業主終劈價380萬賣小西灣藍灣半島特色戶(有圖)｜二手樓成交

一手新盤市場暢旺，二手交投氣氛亦見改善。世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島上月共錄得7宗二手買賣，較3月份的5宗回升兩成，最新錄得罕有連天台海景戶成交，買家議價數月，最終獲業主劈價380萬元促成交易。

招潔冰指，藍灣半島1座頂層單位，實用面積約501方呎，屬兩房連內置樓梯上天台特色戶，眺望將軍澳澳南海景加內園景，以800萬元沽出，呎價低見約15,968元。

3 年前同類戶成交呎價高見 2.4 萬

據了解，原業主早於2023年11月已開始放盤求售，最初叫價1,180萬元，於去年4月降價至1,050萬元放售，買賣雙方洽談數月，最終以800萬元售出，放盤約一年半累計減價380萬元或約32.2%。另外，3年前同類型兩房連天台戶的成交呎價高達2.4萬元，可見最新成交呎價大跌約33.5%。