買家過年前「尋寶」 筍盤吸客承接 中原十大屋苑本周末錄7成交 按周增5宗｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得7宗買賣成交，較上周錄2宗增加5宗或250%，零成交屋苑錄4個，交投創5周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，整體樓市氣氛正面，美國總統特朗普下周上任已成定局，市場關注其政策及息口取態，但預期初上任會採取循序漸進步伐，對市場釋出樂觀訊息。此外，農曆新年將至，節日氣氛漸濃，部分業主及買家已開始準備過年或外遊，影響睇樓活動；當中亦有部分買家仍希望於新年前尋覓筍盤入市，若業主提供吸引議價空間，單位亦有承接，預料農曆年後，二手交投會有起色。

港島區另一個十大屋苑太古城，中原東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，本周未太古城錄1宗成交，單位為銀栢閣中低層B 室，實用面積1,015方呎，屬套三房間隔，向北望園景及海景，附有雅緻裝修。單位本月8日才以1,590萬元放盤，減價40萬後以1,550萬元沽出，平均實用呎價15,271元。據了解，新買家為外區用家，原業主則於1993年10月以568萬元買入單位，是次沽出帳面獲利982萬元。

港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得1宗成交，上周末則「捧蛋」。最新成交單位為17座中層F室，實用面積888方呎，屬三房間隔，經議價後以1,315萬元沽出，平均實用呎價14,809元。原業主於2012年以995萬元入市該址，現轉手帳面賺320萬元，期間升值32.2%。

九龍區方面，中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，將軍澳新都城本周末錄1宗成交，單位為1期4座高層E室，實用面積698方呎，屬三房間隔，最新以683.6萬元易手，折合實用呎價9,794元。原業主於1997年1以547萬元買入物業，現帳面獲利136.6萬元。至於美孚新邨，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑指，屋苑本周末亦錄約1宗成交，單位為百老匯37號中層B室，實用面積610方呎，屬兩房間隔，議價後以550萬元易手，折合實用呎價9,016元。

沙一兩房最新呎價 1.35 萬

另外，新界區3大指標屋苑中，只得沙田第一城錄得成交。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，本周末沙田第一城錄得的一宗成交為44座中層G室，實用面積304方呎，屬兩房開則，剛於市場以411.8萬元易手，折合實用呎價13,546元，屋苑本月至今暫錄4宗成交。