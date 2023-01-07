買新盤：售樓書有甚麼項目?　有甚麼細節位要留意? 關鍵日期是甚麼?

每當有 新盤 推出，都會吸引不少準買家排隊睇樓。在參觀示範單位的同時，準買家亦應看清售樓書，以了解樓盤詳情。根據《一手住宅物業銷售條例》，於盤開售的最少7天或以前，發展商便要將樓書上載至一手住宅物業銷售管理局(SRPA)網站，以及樓盤網頁讓公眾查閱及下載。

至於售樓說明書的內容，包括：

發展項目資料：項目名稱、期數、地址、座數、樓層及庇護層等資料

賣方及有參與發展項目的其他人的資料，以及各方關係：如賣方、承建商、認可人士、賣方代表律師樓及提供建造貸款的銀行和財務機構等

項目位置圖和鳥瞰照片，還有分區計劃大綱圖，會列出項目附近的設施和土地用途。

項目布局圖（樓宇分布）、樓盤的各層住宅物業和天台的平面圖，以及有關項目住宅物業和其他指明項目的面積

項目停車場及車位的樓面平面圖，車位數目及尺寸

臨時買賣合約摘要：臨時訂金的比率和處理方法

公契、批地文件摘要：列明項目公用設施，以及每個單位所佔份數，還有批地文件內會列明地段編號、租契年期、用途限制及特別款等

公眾設施及公眾休憩用地的資料，營運和維修責任分配等

對買方的警告：提醒買家要聘用獨立律師事務所，以獲取獨立意見，以及於出現問題時可代表買家爭取應有權益

項目建築物的橫截面圖及立面圖

項目公用設施資料：包括會所、花園等公用地方的面積

列明圖則及公契可於指明網頁及售樓處免費瀏覽

項目採用的裝置、裝修物料及設備說明，如爐具和電器（所用品牌及型號）、機電裝置說明以及設施平面圖

有關的服務協議（水、電、煤的供應商）、需繳交地稅及買方需負責的雜費

物業欠妥之處的保責任期、斜坡維修及有關批地文件的修訂

申請建築物總樓面面積寬免的資料、售樓書印製日期和項目及附近日後可能出現改變的資料

檢視紀錄及曾作出的修改

樓書不容忽視要點

在上述的樓書大致內容中，準買家除要留意項目的基本資料及預計關鍵日期外，可先研究項目位置圖及分區計劃大綱圖，了解項目附近的環境及設施，以及未來會有甚麼變化，如有時間建議可親自落區視察，有助你對社區有更深入了解。其次再比對項目的布局圖和住宅平面圖，有助了解各單位的座向和日後的大致景觀。此外，項目的橫截面圖及立面圖亦不容忽視，因會顯示最低住宅樓層水平，讓你可估算室外的大概環境和景觀。

在研究物單位面圖時，除要看單位的間隔外，亦可得知走廊設施分布，如有多少部電梯？水表、電表、電話及網絡、垃圾房等位置，可幫助你在抽籤揀樓時加快決定。

關鍵日期指滿足指定要 可申請合格文件

至於預計關鍵日期，是指住宅項目符合批地文件所列條件的日期，或項目按經批准的建築圖則，又或是按豁免證明書發出的條件，在各方面都完成的日期，但關鍵日期並不等同收樓日期。根據《一手住宅物業銷售條列》規定，於售樓書以及在項目的買賣合約上，都需要列明「預計關建日期」及相關條文以供查閱，如遇上不可抗的特定因素，經認可專業人士評核後，關鍵日期將因應實際情況獲准延後。此外，由於按照規定，賣方必須於預計關鍵日期後的14日內，以書面為項目申請佔用文件、合格證明書，或地政總署署長的轉讓同意書，並於獲發文件後的指定日期內以書面通知買家收樓，故預計關鍵日期可用作估算實際交樓日子。

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