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地產
2024-07-26 07:40:02

買樓收租｜投資者把握撤辣後撈底 穩收3厘以上 海璇蝕四成一房閃電租出

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買樓收租｜投資者把握撤辣後撈底 穩收3厘以上 海璇蝕四成一房閃電租出

買樓收租｜投資者把握撤辣後撈底 穩收3厘以上 海璇蝕四成一房閃電租出

樓價跌租金升，帶動租金回報率向上，豪宅回報率亦罕見高於3厘水平。有投資者於政府撤辣後，以超低價買入北角海璇一房單位後，放租約一周便租出，租金回報高達3.1厘，屬屋苑罕見回報率高於3厘成交。

海璇一房回報逾3厘

據區內代理透露，海璇5A座高層B室，實用面積約378方呎，一房間隔，今年5月以1,068萬元售出，呎價約28,254元。原業主於2018年以約1,848萬元一手購入單位，當年成交呎價逾4.8萬元，持貨約6年轉售帳面勁蝕780萬元或約42%

據悉，新買家購入單位後，6月底叫價2.98萬元放租，放盤約一星期成功以2.78萬元租出，呎租73.5元，按其買入價計，未扣管理費等開支，租金回報率逾3.1厘。不過，若以上述單位一手買入價計算，租金回報率僅1.8厘。

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海茵莊園回報見逾4

另一宗買樓收租高回報個案，回報率更達4厘。單位為將軍澳海茵莊園2座中層C2室，實用面積223方呎，開放式間隔。投資者於今年3月以400.4萬元一手買入單位，本月以1.38萬元租出，租金回報率高達4.1厘。

備受內地生追捧的火炭星凱．堤岸，收租回報亦可觀。屋苑本月錄得逾40宗租務成交，其中2座中高層H室，實用面積約259方呎，屬開放式戶型，本月初以1.58萬元租出，呎租約61元，業主於今年3月以506.9萬元購入單位，租金回報率超過3.7厘。

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料投資者重返樓市

政府積極搶人才，帶動本港租務需求進一步升溫，隨着租金及收租回報上升，相信對樓價有一定支持作用，吸引投資者重返樓市，尤其於撤辣後多個減價促銷的新盤，成為收租客入市對象。

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