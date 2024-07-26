買樓收租｜投資者把握撤辣後撈底 穩收3厘以上 海璇蝕四成一房閃電租出

樓價跌租金升，帶動租金回報率向上，豪宅回報率亦罕見高於3厘水平。有投資者於政府撤辣後，以超低價買入北角海璇一房單位後，放租約一周便租出，租金回報高達3.1厘，屬屋苑罕見回報率高於3厘成交。
海璇一房回報逾3厘
據區內代理透露，海璇5A座高層B室，實用面積約378方呎，一房間隔，今年5月以1,068萬元售出，呎價約28,254元。原業主於2018年以約1,848萬元一手購入單位，當年成交呎價逾4.8萬元，持貨約6年轉售帳面勁蝕780萬元或約42%。
據悉，新買家購入單位後，6月底叫價2.98萬元放租，放盤約一星期成功以2.78萬元租出，呎租73.5元，按其買入價計，未扣管理費等開支，租金回報率逾3.1厘。不過，若以上述單位一手買入價計算，租金回報率僅1.8厘。
海茵莊園回報見逾4厘
另一宗買樓收租高回報個案，回報率更達4厘。單位為將軍澳海茵莊園2座中層C2室，實用面積223方呎，開放式間隔。投資者於今年3月以400.4萬元一手買入單位，本月以1.38萬元租出，租金回報率高達4.1厘。
備受內地生追捧的火炭星凱．堤岸，收租回報亦可觀。屋苑本月錄得逾40宗租務成交，其中2座中高層H室，實用面積約259方呎，屬開放式戶型，本月初以1.58萬元租出，呎租約61元，業主於今年3月以506.9萬元購入單位，租金回報率超過3.7厘。
料投資者重返樓市
政府積極搶人才，帶動本港租務需求進一步升溫，隨着租金及收租回報上升，相信對樓價有一定支持作用，吸引投資者重返樓市，尤其於撤辣後多個減價促銷的新盤，成為收租客入市對象。