貼價搶攻｜1B即日沽清 1C翌日開價 瑜一火速添食 呎價升4.5%

瑜一第1C期的第5座共提供214個住宅單位，戶型涵蓋兩房至四房間隔。(資料圖片)

由華懋集團及港鐵(066)合作發展的瑜一第1B期周六首輪銷售179伙全數沽清，並火速在即日上載1C期樓書，並趕在翌日開價。1C期首張價單涉及單位共80伙，包括55伙2房單位、25伙三房單位，實用面積介乎465方呎至934方呎，平均呎價25,953元，較1B首批平均呎價24,838元，高4.5%。

瑜一第IB期，以及長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門新盤飛揚齊齊在周六銷售，前者179伙全數沽清，套現近30億元；後者推售400伙，賣出344伙或86%，套現約16億元。

兩房1216萬入場

瑜一第IC期的第5座共提供214個住宅單位，戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積由423至1,213方呎，主打兩房戶型，佔近六成半，共有142伙，三房佔逾三成，共有68伙。首批的兩房入場單位為5B座2樓C室，實用面積465方呎，折實呎價26,151元，折實售價1,216.01萬元；呎價最低為5A座2樓B室，實用面積576方呎，兩房連儲物房，折實呎價23,000元，折實售價1,324.81萬元。

華懋：有加價空間

華懋集團銷售總監封海倫表示，有關銷售安排將於稍後公布。項目具備港鐵站上蓋及海景單位等優越條件，加上位處傳統何文田尊貴地段，預期未來售價將有一定程度的上調空間，集團對銷情充滿信心，不排除短期內加推應市。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，瑜一第IC期的首張價單全方位回應升級換樓客以及長線投資客的置業需求，提供多元化單位戶型，當中更設有3款共19伙限量特色單位，包括8伙頂層特色單位，實用面積由461至1,213方呎、兩伙天際特色單位，實用面積為1,207至1,213方呎，以及9伙平台特色單位，實用面積由423至891方呎，定能迎合不同家庭所需。另外，發展商繼續為買家提供3種付款計劃，總折扣優惠由12%至15%。

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