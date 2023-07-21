貼市價售｜九龍兩新盤料下月對撼

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，「BAKER CIRCLE．GREENWICH」單位戶型涵蓋開放式至三房，當中主打一房，最快下周上載樓書及開放示範單位，預計8月初展開銷售，強調會以貼市價開售。該盤預計入伙日期為2025年3月底，樓花期長約21個月。

新盤焦點落在九龍區，繼長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」部署最快下周開價後，恒基地產(012)紅磡BAKER CIRCLE ONE第3期昨正式命名為「BAKER CIRCLE．GREENWICH」，提供278伙，主打一房，料下周上載售樓說明書，預告8月貼市價開售。

BAKER CIRCLE ONE共分3期發展，過往2期均有中文名稱，惟最新1期不再提供。第1期「必嘉坊．曦匯」迄今累沽141伙，平均成交呎價約2.46萬元；第2期「必嘉坊．迎匯」迄今累售195伙，惟後期因減價促銷，令平均成交呎價拖低至約2.05萬元，與第1期相比低近17%。林達民指，集團為項目定價一向貼市，會「搵一個高去貨率嘅價」推售，近期有發展商開盤減價幅度逾10%，認為是正確反映整體地產市道的做法。

親海駅I有機會下周上樓書

長實營業部首席經理郭子威表示，「親海駅II」最快下周開放示範單位及開價，料8月份開售，現已接獲不少查詢，客戶主要來自東九龍及將軍澳區。他稱，自項目公布擬提供專才優惠計劃後，錄得來自內地或海外專才的查詢，透露集團將設立一個約10人部門，為專才提供服務。

長實營業經理陳詠慈表示，正部署在下周上載「親海駅I」售樓說明書，提供228伙，涵蓋一房及三房間隔，將以更加臨海為賣點，當中約4%為特色單位。另外，中原地產於西灣河打造項目專門店，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該行同時成立團隊，為專才提供「一條龍」來港置業服務。

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