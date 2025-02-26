貼近1年多前水平 YOHO WEST PARKSIDE 首批105伙折實均價$10868

新一份《財政預算案》今日出爐，發展商率先大舉出擊推盤。新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨一口氣上載售樓說明書及公布首張價單，涉及105伙，折實價約303萬元起，折實平均呎價10,868元，與一年多前同系第1期水平相若。

YOHO WEST PARKSIDE首張價單涵蓋14伙一房、65伙兩房及26伙三房，實用面積303至679方呎。以建築期付款計劃最高5%折扣，以及180日內提前付清樓價獲4%樓價現金回贈計算，折實價約302.46萬至約1,040.66萬元，折實呎價9,670至15,858元。入場單位為1A樓5樓A6室一房，實用面積303方呎，折實呎價9,982元。

今日開放示範單位 明日起收票

新地副董事總經理雷霆形容項目首批單位定價為「超級性價比」，與上期售價接近，第1期剛交樓，買家對整體交樓質素及設計都表示讚賞，而且項目屬輕鐵站頂項目，交通便利，加上周邊民生配套充足，相信可以延續第1期的熾熱銷情。新地代理總經理胡致遠表示，位於南昌站V Walk的示範單位今日起開放，明日開始收票，預計下周公布銷售安排。

翻查資料，項目第1期「YOHO WEST」於2023年11月首推280伙，當時折實平均呎價10,888元，一房入場價299.96萬元。中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩說，「YOHO WEST PARKSIDE」位置及景觀比上一期更優越，第1期已沽出近1,300伙，今期伙數不多，相信會吸引用家及投資者搶購，預計租金回報可達4.6厘至5厘。