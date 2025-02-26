貼近1年多前水平 YOHO WEST PARKSIDE 首批105伙折實均價$10868

新一份《財政預算案》今日出爐，發展商率先大舉出擊推盤。新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第2期「YOHO WEST PARKSIDE」昨一口氣上載售樓說明書及公布首張價單，涉及105伙，折實價約303萬元起，折實平均呎價10,868元，與一年多前同系第1期水平相若。
YOHO WEST PARKSIDE首張價單涵蓋14伙一房、65伙兩房及26伙三房，實用面積303至679方呎。以建築期付款計劃最高5%折扣，以及180日內提前付清樓價獲4%樓價現金回贈計算，折實價約302.46萬至約1,040.66萬元，折實呎價9,670至15,858元。入場單位為1A樓5樓A6室一房，實用面積303方呎，折實呎價9,982元。
今日開放示範單位 明日起收票
新地副董事總經理雷霆形容項目首批單位定價為「超級性價比」，與上期售價接近，第1期剛交樓，買家對整體交樓質素及設計都表示讚賞，而且項目屬輕鐵站頂項目，交通便利，加上周邊民生配套充足，相信可以延續第1期的熾熱銷情。新地代理總經理胡致遠表示，位於南昌站V Walk的示範單位今日起開放，明日開始收票，預計下周公布銷售安排。
翻查資料，項目第1期「YOHO WEST」於2023年11月首推280伙，當時折實平均呎價10,888元，一房入場價299.96萬元。中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩說，「YOHO WEST PARKSIDE」位置及景觀比上一期更優越，第1期已沽出近1,300伙，今期伙數不多，相信會吸引用家及投資者搶購，預計租金回報可達4.6厘至5厘。
Blue Coast II周六價單賣97伙
多個新盤將於周六開賣，其中長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站上蓋港島南岸第3C期「Blue Coast II」昨公布全新銷售安排，涉及120伙。長實營業部首席經理郭子威稱，當中97伙以價單形式出售，涵蓋49伙兩房及48伙三房，將於周六以先到先得形式發售；另23伙四房雙套連儲物房及洗手間單位則於下周一以招標形式出售。
長實營業部副首席經理楊桂玲表示，價單發售的97伙折實價922.3萬至1,959.4萬元，折實呎價19,881至25,254元，折實平均呎價22,282元。該盤日前加推5號價單共62伙，並將1至4號價單共65伙加價1.3%。同時新增「建築期付款計劃」予買家選用，另推出「買樓贏金磚」優惠，凡於今年3月1日至3月31日期間簽訂臨時買賣合約，指定兩房單位買家可獲贈價值3.8萬元足金金磚；指定三房單位買家可獲贈6.8萬元足金金磚。
南首明日截票 暫錄超額認購17倍
恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」昨落實首輪銷售安排，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，推出181伙於周六發售，包括120伙一房及61伙兩房，實用面積258至351方呎。扣除最高8%折扣後，折實價409.95萬至728.64萬元，折實呎價15,591至20,902元。入場單位為5樓A5室一房，實用面積258方呎，折實呎價15,890元。
「南首」首輪銷售設大手買家組別，可選購2至4伙，截至昨日累收逾3,300票，超額認購約17倍，將於明日晚上7時截票。
Coasto首輪開售60伙 最平381萬
宏安地產(1243)旗下鴨脷洲現樓新盤「Coasto」亦敲定全新銷售安排，盡推1號及2號價單合共60伙於周六發售。執行董事程德韻指，當中涵蓋43伙一房及17伙兩房，扣除最高總折扣率30%及傢俬現金津貼折扣優惠後，折實價由381.6萬元起，折實呎價15,083元起。入場單位為3樓E室一房，實用面積253方呎，折實呎價15,083元。項目今日起以招標形式出售8伙特色單位，包括2樓A、B、C、D、E室、16樓D室、26樓A及B室。
Belgravia Place 2期累收逾1280票
恒地另一新盤長沙灣「Belgravia Place」第2期盡推首3張價單全數148伙，搶閘於周五首輪發售，折實價408.78萬元起，折實平均呎價16,065元。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民透露，項目截至昨日累收逾1,280票，超額認購逾7倍。