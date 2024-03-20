資助房屋交投旺！康山花園破三個月捧蛋悶局 啟朗苑「3字頭」再現

全面撤辣後，連帶未補地價的資助房屋成交量亦急增。據房委會資料顯示，3月上半月全港錄得55宗居屋第二市場買賣，較上月同期15宗增加2.66倍。2月份經修訂後共錄得188宗，較1月份的225宗回落16%。雖然交投上升，但居屋樓價仍見受壓。有「港島居屋王」之稱的鰂魚涌康山花園，自去年11月起連續三個月陷入零成交後，3月上半月連錄2宗買賣，其中一個實用面積約431方呎低層單位，屬兩房間隔，成交價315萬元，呎價約7,309元，成交價創屋苑超過12年新低。據悉，上址早於去年5月放盤，原叫價498萬元，最終累減六口價共183萬元終獲承接。

翻查紀錄，康山花園對上一宗新低紀錄要追溯至2011年12月，當時1伙實用面積相同的低層單位以235萬元易手，呎價約5,452元。康山花園同類兩房單位，於樓市高峰期綠表造價逾600萬元。其中8座中層D室，實用面積約431方呎，於2021年4月以626萬元沽出，呎價約14,524元。相隔約3年後，同類單位樓價相差接近五成。