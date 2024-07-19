資助房屋樓價受壓！上半年買賣有70%屋苑跌價 最慘情瀉32%

白居二及放寬居屋擔保期帶動下，資助房屋交投轉旺。據房委會數據顯示，今年上半年共錄得2,686宗未補地價居屋及公屋二手成交，比去年同期2,219宗上升逾兩成，兼創1997年有紀錄以來新高。
今年上半年全港成交量最高的資助房屋，首兩位是來自天水圍「天」字居屋，分別為天盛苑及天頌苑，各錄得62及59宗；第三位是有新一代居屋王之稱的長沙灣凱樂苑，錄得57宗，但比去年同期80宗少近三成。
上半年居二市場232個屋苑錄成交
本港私人住宅樓價累跌近三成，資助房屋樓價亦進一步受壓。統計房委會今年上半年於居屋第二市場錄得成交的232個屋苑，有163個屋苑樓價錄得下跌，佔比約70%，以二、三綫屋苑為主。當中，以梅窩銀河苑最慘情，呎價大跌約32%；位於赤柱豪宅區的龍德苑，亦錄得約26%跌幅，呎價由8,542元降至6,330元。毗鄰港鐵大圍站的海福花園亦挫26%。
新居屋愈賺愈少
「居屋王」呎價亦見回軟，目前全港呎價最貴的三大居屋樓王，包括啟德啟朗苑、何文田冠德苑及長沙灣凱樂苑，上半年平均呎價按年下滑約2.4%至9%。當中凱樂苑跌幅最大，達9%，最新呎價報11,417元；啟朗苑呎價亦瀉逾5%至13,447元。
另一方面，半新居屋按揭年期長，有一定捧場客。據中原地產統計，上半年有250宗成交來自樓齡10年以下的屋苑，惟較去年同期330宗挫24%。當中入伙不足3年、屬於「居屋2020」之一的粉嶺皇后山山麗苑，隨着首兩年禁售期屆滿，第三年起單位可於第二市場自由買賣，刺激今年首6個月錄得16宗未補價成交，較去年同期1宗急升15倍，是同期升幅最大的資助房屋，平均成交呎價約6,467元，按年逆市升逾兩成。
山麗苑二手成交價不足200萬元，其中F座高層7室，實用面積約283方呎，6月以156.5萬元未補價易手，呎價約5,530元。原業主於2021年底向房委會以146.6萬元購入，單位期內升值不足約7%，帳面獲利9.9萬元。
近年新居屋轉售獲利甚豐，每宗成交普遍獲利逾百萬元，惟山麗苑個別單位於二手市場差不多原價出售，加上北部都會區效應下，有買家願低價入市。有網民表示，「這裡(山麗苑)比較清靜、休閒，坐車到地鐵站10分鐘左右、基本購物在皇后山商場有齊，如超市、街市、餐廳、銀行、診所、髮廊等等……」
銀河苑呎價平絕全港
於2020年入伙的將軍澳新晉居屋雍明苑，上半年亦得26宗居屋第二市場成交，較去年同期3宗增近8倍，平均成交呎價高達10,965元，貴過同區部分私人屋苑。如日出康城首都6月平均呎價約10,956元。
雍明苑最新成交單位為A座高層17室，實用面積約382方呎，上月未補價以451萬元沽出，呎價約11,806元。原業主2020年10月以300.7萬元購入，持貨3年多，帳面獲利150.3萬元或約50%。
至於全港呎價最平的居屋，位於被譽為香港最美麗「後花園」的大嶼山。入伙約6年的梅窩銀河苑，上半年平均呎價僅4,280元，與去年同期6,333元比較，按年大插約32%，呎價計平絕全港居屋。銀河苑屬「居屋2017」，曾有抽中銀河苑的買家稱，梅窩「靜啲，又有海景。銀河苑上半年成交4宗，全部200萬元有找，其中B座高層1室，實用面積約383方呎，成交價172萬元，呎價約4,491元。原業主於2017年10月以174.3萬元買入單位，現轉售帳面貶值2.3萬元或約1.3%。