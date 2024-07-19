資助房屋樓價受壓！上半年買賣有70%屋苑跌價 最慘情瀉32%

白居二及放寬居屋擔保期帶動下，資助房屋交投轉旺。據房委會數據顯示，今年上半年共錄得2,686宗未補地價居屋及公屋二手成交，比去年同期2,219宗上升逾兩成，兼創1997年有紀錄以來新高。

今年上半年全港成交量最高的資助房屋，首兩位是來自天水圍「天」字居屋，分別為天盛苑及天頌苑，各錄得62及59宗；第三位是有新一代居屋王之稱的長沙灣凱樂苑，錄得57宗，但比去年同期80宗少近三成。

上半年居二市場 232 個屋苑錄成交

本港私人住宅樓價累跌近三成，資助房屋樓價亦進一步受壓。統計房委會今年上半年於居屋第二市場錄得成交的232個屋苑，有163個屋苑樓價錄得下跌，佔比約70%，以二、三綫屋苑為主。當中，以梅窩銀河苑最慘情，呎價大跌約32%；位於赤柱豪宅區的龍德苑，亦錄得約26%跌幅，呎價由8,542元降至6,330元。毗鄰港鐵大圍站的海福花園亦挫26%。