資深投資者放售港島及尖東一籃子工商舖物業 叫價約2.88億｜工商舖市況

金管局放寬工商舖樓按，吸引更多用家入市，整體投資氣氛稍見回穩，不少業主趁勢放售物業，其中邱姓資深投資者委託中原(工商舖)作獨家代理放售旗下位於港島及尖東區一籃子工商舖物業，意向價共約2.88億元。買家可一併或個別形式購入。
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次獨家代理的物業共約6個項目，當中銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心的16層全層，叫價約9,200.1萬元，其面積約4,718方呎，折合呎價約19,500元。該樓面屬舖契，用途除可傳統寫字樓行業外，亦可作美容、零售及服務性行業，用途多元化，該全層分作3個單位，分別以交吉及連租約形式按現狀出售單位，英皇鐘錶珠寶中心位處時代廣場對面，最近兩年的市場租金水平約由每平方呎31至59元不等，準買家購入可作長線投資之用：而另一個舖位物業則位於赤柱大街52至56號低層地下，面積約2,900方呎，叫價約3,190萬元，該舖位為餐廳租用，於區內進駐多年，租金回報穩定。
尖東商廈意向呎價9300元 較同類成交折讓逾兩成
同時，潘志明續稱，另一組放售物業為尖東區商廈，分別為尖東科學館道14號新文華中心A座7樓18至20B室、B座5樓3室及12樓6至8室，3組物業涉及面積共約13,765方呎，呎價叫價由8,000至8,500元不等，意向價共約1.13億元；而另一個尖東區商廈物業為麼地道75號南洋中心3樓2B至4室，面積分別為約5,500方呎，叫價約5,115萬元，折合呎價約9,300元。這些物業都附設中央冷氣、寫字樓裝修及城市景觀，其中南洋中心放售單位更可另外自設獨立冷氣，用家更可靈活彈性運用，大部份單位均連租約出售，配合買家作長線收租。
他續指，南洋中心及新文華中心均享有尖沙咀、尖東及紅磡站三鐵匯聚的優勢，過海巴士站亦近在咫尺，而目前新文華中心市場放盤單位呎價大都在9,000元以上，根據中原(工商舖)資料顯示，新文華中心今年內僅錄得1宗買賣成交，而該單位更屬細單位，面積約487方呎，成交價約540.5萬元，折合呎價約1.1萬元。是次放售的物業屬防守性強的物業，目前叫價亦見克制，較最新成交呎價折讓逾兩成，未有因市場利好消息而提價，足見業主誠意十足。總括而言，是次放售的6個工商舖物業各有特色，買家可一併或個別購入。