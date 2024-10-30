資深投資者放售港島及尖東一籃子工商舖物業 叫價約2.88億｜工商舖市況

金管局放寬工商舖樓按，吸引更多用家入市，整體投資氣氛稍見回穩，不少業主趁勢放售物業，其中邱姓資深投資者委託中原(工商舖)作獨家代理放售旗下位於港島及尖東區一籃子工商舖物業，意向價共約2.88億元。買家可一併或個別形式購入。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次獨家代理的物業共約6個項目，當中銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心的16層全層，叫價約9,200.1萬元，其面積約4,718方呎，折合呎價約19,500元。該樓面屬舖契，用途除可傳統寫字樓行業外，亦可作美容、零售及服務性行業，用途多元化，該全層分作3個單位，分別以交吉及連租約形式按現狀出售單位，英皇鐘錶珠寶中心位處時代廣場對面，最近兩年的市場租金水平約由每平方呎31至59元不等，準買家購入可作長線投資之用：而另一個舖位物業則位於赤柱大街52至56號低層地下，面積約2,900方呎，叫價約3,190萬元，該舖位為餐廳租用，於區內進駐多年，租金回報穩定。