資金流入大碼物業 九龍塘巨無霸獨立屋 3.38億招標售出

喇沙利道50號獨立屋為12年以來九龍區最大一手物業。(網上圖片)

一手市場氣氛轉旺，大碼物業頻錄交投，且造價不俗。由理想集團發展的九龍塘喇沙利道50號獨立大屋，昨日(27日)以3.38億元招標售出，呎價約24,380元。另由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作的沙田九肚山現樓「富豪．山峯」以5,238萬元標售1伙，創項目今年分層戶新高。

一手新例後九龍區面積最大洋房

喇沙利道50號獨立屋於本月19日上載售樓說明書，實用面積達13,864方呎，為《一手住宅物業銷售條例》2013年4月生效後九龍區實用面積最大新盤物業。

該屋屬六房連套房設計，設4,796方呎花園、3,244方呎天台及1,075方呎庭院等。洋房備有升降機，地下為客廳及飯廳，設私人泳池。1樓及2樓為寢區，合共提供6間套房及1間保母房。地庫設有健身室、儲物室及洗衣房。

