資金流入大碼物業 九龍塘巨無霸獨立屋 3.38億招標售出

一手市場氣氛轉旺，大碼物業頻錄交投，且造價不俗。由理想集團發展的九龍塘喇沙利道50號獨立大屋，昨日(27日)以3.38億元招標售出，呎價約24,380元。另由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作的沙田九肚山現樓「富豪．山峯」以5,238萬元標售1伙，創項目今年分層戶新高。
一手新例後九龍區面積最大洋房
喇沙利道50號獨立屋於本月19日上載售樓說明書，實用面積達13,864方呎，為《一手住宅物業銷售條例》2013年4月生效後九龍區實用面積最大新盤物業。
該屋屬六房連套房設計，設4,796方呎花園、3,244方呎天台及1,075方呎庭院等。洋房備有升降機，地下為客廳及飯廳，設私人泳池。1樓及2樓為寢區，合共提供6間套房及1間保母房。地庫設有健身室、儲物室及洗衣房。
富豪．山峯四房5238萬沽 今年分層新高
此外，由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作的沙田九肚山現樓「富豪．山峯」昨招標售出2座9樓A室，實用面積2,107方呎，屬四房四套間隔，成交價5,238萬元，呎價約24,860元，成交期為120日。售價並不包括車位，惟買家可享有一個住宅車位的認購權。
富豪物業代理董事衞振聲表指，是次項目售出罕有的四套房高層靚景單位，成交價創今年分層單位新高，可見項目深受豪宅買家青睞。由於市場憧憬美國聯儲局大機會於下月再度減息，相信香港住宅市場的熱度將會持續。
市區現樓鐵路盤連錄交投
市區現樓鐵路新盤受捧，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast II」昨標售3座33樓B室，四房雙套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,224方呎，售價3,623萬元，呎價2.96萬元。連同周三售出1伙三房，項目兩日沽2伙，套現約5,431.9萬元。
華懋集團與港鐵合作的何文田站現樓「瑜一．天海 」1A座12樓C室，兩房連儲物室間隔，實用面積591方呎，成交價1,832.34萬元，呎價約3.1萬元，市場消息指，單位由內地買家購入。「瑜一」系列累沽679伙，總銷售金額逾112億元。