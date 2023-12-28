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地產
2023-12-28 20:00:00

賢文禮士三房連車位3200萬蝕沽 一手業主帳面損失32% 慘成屋苑最傷｜豪宅蝕讓

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賢文禮士三房連車位3200萬蝕沽 一手業主帳面損失32% 慘成屋苑最傷｜豪宅蝕讓

賢文禮士三房連車位3200萬蝕沽 一手業主帳面損失32% 慘成屋苑最傷｜豪宅蝕讓

二手蝕讓潮延至市區豪宅，九龍塘屋苑賢文禮士最新有三房連車位以3,200萬元易手，原業主於2018年以4,280萬元一手買入單位，其後斥400萬元購入1個車位，合共購入價4,680萬元，現轉手帳面大幅虧損1,480萬元或約31.6%，料為屋苑歷來最大宗蝕讓個案。

市場消息指，賢文禮士5座地下連花園戶，實用面積約1,373方呎，屬三房雙套連工人套房間隔。原開價5,000萬元連車位放售，最終以3,200萬元成交，累減1,800萬元或36%，呎價約23,307元。

據悉，新買家登記英文名字為普通話拼音，料有內地背景。原業主於2018年以4,280萬元一手購入單位，再斥400萬元購入1個車位，總購入價4,680萬元，持貨約5年，現轉手帳面損失1,480萬元或32%，帳面蝕幅及金額均料為屋苑歷來最大蝕讓個案。

賢文禮士三房連車位3200萬蝕沽 一手業主帳面損失32% 慘成屋苑最傷｜豪宅蝕讓

賢文禮士今年暫錄6宗二手成交個案，當中5宗均需要蝕讓離場，帳面貶值介乎約7%及32%。(網上圖片)

今年6月亦爆出蝕逾1400萬成交

翻查資料，賢文禮士今年6月亦錄得一宗巨額蝕讓，單位為5座中高層B室，實用面積約1,732方呎，三房間隔，去年7月叫價5,380萬元放盤，最終以3,495萬元沽出，累減1,885萬元或約35%，呎價約20,179元。據悉，原業主於20174月以4,953.67萬元一手買入單位，持貨約6年，帳面貶值1,458.67萬元或約29.4%

屋苑今年6宗二手成交 5宗損手離場

賢文禮士由華懋集團發展，位於九龍塘延文禮士道38號，於20163月入伙，屋苑共有4座，設有5間洋房，全盤提供134個單位。翻查成交資料，連同上述最新成交，該屋苑今年暫錄6宗二手成交個案，當中5宗均需要蝕讓離場，帳面貶值介乎約7%32%；餘下1宗獲利個案則升值約7%

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