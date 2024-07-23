賺幅大減｜撤辣後高位入市者急止蝕 私樓上半年31%蝕讓 16年高

本地樓市冷峰在「撤辣」後未見回暖，反而觸發近年高位入市並旋即「坐艇」的業主急止蝕。按利嘉閣綜合土地註冊處資料，上半年私宅蝕讓比例較去年下半年急升8.7個百分點，至31.4%，連續12個半年度上升之餘，亦為2008年上半年後16年來最高比例；至於平均獲利幅度則跌穿三成，至26.2%，出現十連跌，環比大減13.9個百分點，並為2009年下半年以來逾14年最少。

樓價自歷史高位累跌約兩成半，不過上半年私宅轉手獲利仍佔大多數，錄8,180宗，佔比達67.8%，若比較去年上半年的84.6%，比例更挫16.8個百分點。至於上半年錄得虧損的轉手個案共有3,783宗，若以宗數計，則為2010上半年以來共29個「半年度」、即14年半最多的蝕讓個案。