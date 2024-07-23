賺幅大減｜撤辣後高位入市者急止蝕 私樓上半年31%蝕讓 16年高

本地樓市冷峰在「撤辣」後未見回暖，反而觸發近年高位入市並旋即「坐艇」的業主急止蝕。按利嘉閣綜合土地註冊處資料，上半年私宅蝕讓比例較去年下半年急升8.7個百分點，至31.4%，連續12個半年度上升之餘，亦為2008年上半年後16年來最高比例；至於平均獲利幅度則跌穿三成，至26.2%，出現十連跌，環比大減13.9個百分點，並為2009年下半年以來逾14年最少。
樓價自歷史高位累跌約兩成半，不過上半年私宅轉手獲利仍佔大多數，錄8,180宗，佔比達67.8%，若比較去年上半年的84.6%，比例更挫16.8個百分點。至於上半年錄得虧損的轉手個案共有3,783宗，若以宗數計，則為2010上半年以來共29個「半年度」、即14年半最多的蝕讓個案。
嘉湖山莊平均賺54%最高
若分屋苑看，嘉湖山莊、日出康城及美孚新邨分別以190宗、116宗及108宗獲利登記，成為上半年擁有最多私宅轉手賺錢個案的屋苑，獲利成功比率分別達80.5%、35.9%及72.5%。要數獲利成功比率最高者則是杏花村的89.5%，上半年86宗轉手登記中，有77宗獲利。另外，嘉湖山莊的每宗轉手個案平均賺幅最多，達54.1%；而榜內賺幅最少者則為日出康城的0.1%。
下半年平均賺幅恐跌至兩成
利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，今年初樓市仍價量齊跌，雖然2月底全面撤辣，一度激起交投量價齊升，惟解除額外印花稅(SSD)後，反倒出現更多短線持貨者沽貨，令獲利比例及賺幅雙雙下挫。此外，受累息口續高企，加上新盤低價開售搶佔購買力，對二手造成壓力。他展望今年下半年，二手私宅轉手獲利比率仍受壓，恐下探60%邊緣，每宗平均賺幅或試20%水平。