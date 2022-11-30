購買力回流二手 十大活躍指標屋苑上周錄55宗 太古城佔16宗突破雙位數

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(11月21至27日)錄55宗買賣個案，較前周(11月14至20日)的46宗增加20%，每個屋苑平均錄約5至6宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，近日樓市走勢疲弱，發展商推盤步伐緩慢，新盤欠缺焦點，購買力回流二手市場，指標屋苑交投連帶受惠。

業主減價沽貨 換樓客平買平賣

在上周十大活躍成交屋苑當中(詳見附表)，共有6個屋苑交投量報升，升幅由20%至4.3倍不等，當中太古城交投升幅最大，成交量由前周3宗飆升至上周16宗，突破雙位數，按周增加4.3倍或13宗，並榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，香港已步入加息周期，市民擔心利率升勢未止，出價傾向保守，有業主靜候數月後，亦毅然減價吸引買家承接，造就了換樓客「平買平賣」的契機，為淡靜樓市帶來刺激。在未有進一步利好消息出台之際，他認為現時入市置業人士仍以用家為主，二手屋苑成交量將保持水平橫行。