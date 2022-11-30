購買力回流二手 十大活躍指標屋苑上周錄55宗 太古城佔16宗突破雙位數

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(11月21至27日)錄55宗買賣個案，較前周(11月14至20日)的46宗增加20%，每個屋苑平均錄約5至6宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，近日樓市走勢疲弱，發展商推盤步伐緩慢，新盤欠缺焦點，購買力回流二手市場，指標屋苑交投連帶受惠。
業主減價沽貨 換樓客平買平賣
在上周十大活躍成交屋苑當中(詳見附表)，共有6個屋苑交投量報升，升幅由20%至4.3倍不等，當中太古城交投升幅最大，成交量由前周3宗飆升至上周16宗，突破雙位數，按周增加4.3倍或13宗，並榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，香港已步入加息周期，市民擔心利率升勢未止，出價傾向保守，有業主靜候數月後，亦毅然減價吸引買家承接，造就了換樓客「平買平賣」的契機，為淡靜樓市帶來刺激。在未有進一步利好消息出台之際，他認為現時入市置業人士仍以用家為主，二手屋苑成交量將保持水平橫行。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (11月21至27日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
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上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
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─
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太古城
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16
|
3
|
15,886
|
16,715
|
2
|
─
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嘉湖山莊
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7
|
2
|
9,644
|
10,303
|
3
|
6
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沙田第一城
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6
|
5
|
13,914
|
14,758
|
4
|
10
|
德福花園
|
5
|
4
|
11,579
|
11,040
|
5
|
3
|
綠楊新村
|
4
|
6
|
12,351
|
11,898
|
5
|
─
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宇晴軒
|
4
|
3
|
15,925
|
16,607
|
5
|
─
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南豐新村**
|
4
|
1
|
13,155
|
11,783
|
8
|
1
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將軍澳中心
|
3
|
11
|
14,939
|
14,580
|
8
|
3
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錦繡花園**
|
3
|
6
|
12,353
|
11,264
|
8
|
6
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杏花村
|
3
|
5
|
13,238
|
12,643
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十大屋苑總計
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55
|
46
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢