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地產
2022-11-30 15:34:14

購買力回流二手 十大活躍指標屋苑上周錄55宗 太古城佔16宗突破雙位數

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據利嘉閣地產數據指，全港十大活躍指標屋苑在上周錄55宗買賣個案，當中太古城交投升幅最大，成交量由前周3宗飆升至上周16宗，突破雙位數。

據利嘉閣地產數據指，全港十大活躍指標屋苑在上周錄55宗買賣個案，當中太古城交投升幅最大，成交量由前周3宗飆升至上周16宗，突破雙位數。

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(112127)55宗買賣個案，較前周(111420)46宗增加20%，每個屋苑平均錄約56宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，近日樓市走勢疲弱，發展商推盤步伐緩慢，新盤欠缺焦點，購買力回流二手市場，指標屋苑交投連帶受惠。

香港現正處於加息周期，市場觀望氣氛濃，惟業主肯減價沽貨，吸引買家承接，為淡靜樓市帶來刺激。(資料圖片)

香港現正處於加息周期，市場觀望氣氛濃，惟業主肯減價沽貨，吸引買家承接，為淡靜樓市帶來刺激。(資料圖片)

業主減價沽貨 換樓客平買平賣

在上周十大活躍成交屋苑當中(詳見附表)，共有6個屋苑交投量報升，升幅由20%4.3倍不等，當中太古城交投升幅最大，成交量由前周3宗飆升至上周16宗，突破雙位數，按周增加4.3倍或13宗，並榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，香港已步入加息周期，市民擔心利率升勢未止，出價傾向保守，有業主靜候數月後，亦毅然減價吸引買家承接，造就了換樓客「平買平賣」的契機，為淡靜樓市帶來刺激。在未有進一步利好消息出台之際，他認為現時入市置業人士仍以用家為主，二手屋苑成交量將保持水平橫行。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜 (11月21至27日)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

太古城

16

3

15,886

16,715

2

嘉湖山莊

7

2

9,644

10,303

3

6

沙田第一城

6

5

13,914

14,758

4

10

德福花園

5

4

11,579

11,040

5

3

綠楊新村

4

6

12,351

11,898

5

宇晴軒

4

3

15,925

16,607

5

南豐新村**

4

1

13,155

11,783

8

1

將軍澳中心

3

11

14,939

14,580

8

3

錦繡花園**

3

6

12,353

11,264

8

6

杏花村

3

5

13,238

12,643

　

　

十大屋苑總計

55

46

　

　

備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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