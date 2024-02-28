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地產
2024-02-28 07:00:00

赤柱豪宅ONE STANLEY提供82伙 八成單位面積1800呎以上｜新盤樓書

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赤柱豪宅ONE STANLEY提供82伙 八成單位面積1800呎以上｜新盤樓書

「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成。

南區豪宅新盤突擊登場！建灝地產赤柱黃麻角道128號「ONE STANLEY」周三(27)正式上載售樓說明書至項目官方網站。項目採低密度設計，由114層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82伙，逾八成單位實用面積大於1,800方呎。

據樓書顯示，住宅大樓單位提供50伙，當中以四房或以上單位為主，四房或以上單位實用面積逾1,800至逾3,300方呎，部分附設面積逾410960方呎的私人花園或面積逾810至逾1,600方呎的天台。

該盤亦設32幢海景獨立洋房，實用面積由逾2,700至逾7,000方呎，包括四房至五房單位，戶戶向海，並設有私人專屬升降機、私人花園及尊屬天台，部分更設有私人游泳池。

赤柱豪宅ONE STANLEY提供82伙 八成單位面積1800呎以上｜新盤樓書

住宅大樓單位提供50伙，當中以四房或以上單位為主，四房或以上單位實用面積逾1,800至逾3,300方呎。

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，該盤將於3月初展開本地及內地宣傳攻勢，短期內開放現樓予準買家參觀。首階段將會主力推廣實用面積逾1,800至逾2,500方呎四房或以上低密度特色住宅單位，包括花園複式戶、天台複式戶及天台平層戶等；亦考慮精選部分獨立洋房推出招標。

天際複式戶大宅─第12樓及3A單位

ONE STANLEY」設4個天際複式戶大宅，採四房雙套房連工人套房、儲物間及化妝間設計，實用面積1,931方呎，天台面積818方呎。

以第1座2樓及3樓A單位為例，大門以子母門設計，配合層與層之間高度達3.5米。特大客飯廳以橫廳設計，長逾8.8米、深逾4.6米，大廳面積廣逾435方呎，空間分明，客廳外接露台，可盡覽270度海景。

廚房及浴室的室內設計以木棉樹為靈感，色調剛柔並濟，當中廚房設有3面工作檯，工作檯長達9.7米，配備頂級家電及設備。此外，大宅更特設以大理石打造之私人升降機大堂，極富高貴豪華質感，私人升降機大堂更設有前後門，讓工人可於後門直接通往廚房，私隱度極高；而升降機可達複式兩層及地下低層車場，讓住戶出行更為便捷。

複式大宅上層屬寢區樓層，住戶可享寧靜休閒空間，主人套房面積偌大，闊逾3.6米、最深逾4.5米，附主人浴室，主人套房更外接露台。主人浴室則設有雙洗滌盆、坐厠、浴缸及淋浴間，配合五件套浴缸及淋浴花灑龍頭，住戶可一邊浸浴同時欣賞壯闊海景；主人浴室更設有美國著名地暖品牌Raychem之地暖系統，配備貼心周到。除主人套房外，睡房1與主人套房同向，享澄藍的海天一色；而睡房2及睡房3則外望翠綠山巒景致。

室內設樓梯直達天台，天台空間廣達818方呎，方正實用且設有洗滌盆，大宅背靠山巒，面向壯闊海景，可盡享背山面海之寫意生活。

⇊天際複式大宅戶型⇊

赤柱豪宅ONE STANLEY提供82伙 八成單位面積1800呎以上｜新盤樓書

天際複式戶大宅—第1座2樓及3樓A單位，四房雙套房連工人套房、儲物間及化妝間。

花園複式戶大宅─第10座地下及1A單位

ONE STANLEY」僅設6個花園複式戶大宅，採四套房間隔連儲物間及化妝間設計，實用面積2,466方呎，花園面積821方呎。

以第10座地下及1樓A單位為例，大宅以低密度設計，一梯兩戶，且尊設專屬門牌，身份更顯高貴。大宅採高樓底設計，層與層之間高度最高達3.5米，配備升降機可達複式兩層及地下低層車場。特大客飯廳採橫廳設計，長逾9.8米、深逾5.8米，總面積約612方呎，空間十足，可盡覽270度海景；大廳外接廣達581方呎之特大後花園，且面向海景。此外，大宅亦設有前花園連接園林大道Coral Avenue，讓住戶時刻享受綠化景致。

廚房及浴室的室內設計同樣以木棉樹為設計風格，色調剛柔並濟，廚房面積逾136方呎，設有4面工作檯，且配備頂級家電及設備。全屋亦配備國際品牌浴室潔具。上層寢區採全套房設計，讓住戶及各家庭成員可盡享私人空間，主人套房面積偌大，並預留長達5+衣帽間位置，享充足儲物空間，主人套房外接露台，開揚海景盡收眼底。

主人浴室設備齊全，設有雙洗滌盆、坐厠、浴缸及淋浴間，配合五件套浴缸及淋浴花灑龍頭；浴室同樣設有美國著名地暖品牌Raychem之地暖系統，配備貼心周到。除主人套房可享海景外，另外三個套房中，當中睡房3與主人套房同向，同享海天相連之美景；而睡房1及睡房2則享內園景致。

⇊花園複式戶大宅戶型⇊

赤柱豪宅ONE STANLEY提供82伙 八成單位面積1800呎以上｜新盤樓書

「ONE STANLEY」設6個花園複式戶大宅。

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