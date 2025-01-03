赤柱ONE STANLEY今年首錄成交 花園複式大宅逾半億標售｜豪宅成交

踏入2025年，豪宅市場交投氣氛暢旺，建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」今日(3日)即錄首宗成交，以招標形式售出一個花園複式大宅。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該大宅為第2座地下及1樓A室，實用面積1,826方呎，設417方呎花園，屬四房雙套房連儲物房及工人套戶型，以5,254萬元售出，呎價約28,773元。
鄭智荣續指，買家為專才客，心儀項目位處傳統豪宅地段，加上大宅設有私人花園別具特色，而且該區校網優越，擁多所著名國際學校及駕車3分鐘即可到達聖士提反書院，生活配套完善，故此快速拍板採用240天即供付款辦法斥資購入上址。
全盤累沽15伙
建鄭智荣稱，「ONE STANLEY」至今累沽15伙，總成交金額逾12.67億元。隨著本地銀行於上月第三度減息，加上外圍氣氛明朗下，不少人士看好豪宅後市將持續反彈，而赤柱區內大型超級豪宅一向供應矜罕，集團對項目銷售非常有信心，相信短期內將有更多好消息公布。
「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。