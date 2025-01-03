赤柱ONE STANLEY今年首錄成交 花園複式大宅逾半億標售｜豪宅成交

踏入2025年，豪宅市場交投氣氛暢旺，建灝地產旗下赤柱新盤「ONE STANLEY」今日(3日)即錄首宗成交，以招標形式售出一個花園複式大宅。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該大宅為第2座地下及1樓A室，實用面積1,826方呎，設417方呎花園，屬四房雙套房連儲物房及工人套戶型，以5,254萬元售出，呎價約28,773元。

鄭智荣續指，買家為專才客，心儀項目位處傳統豪宅地段，加上大宅設有私人花園別具特色，而且該區校網優越，擁多所著名國際學校及駕車3分鐘即可到達聖士提反書院，生活配套完善，故此快速拍板採用240天即供付款辦法斥資購入上址。