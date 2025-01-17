赤柱ONE STANLEY天際平層大宅逾7700萬標售 呎價4萬創分層戶新高｜豪宅成交

成交單位為第5座3樓B室，屬單邊海景大宅，景觀開揚，實用面積1,919方呎，連1,644方呎私人天台，四房四套連一個儲物套間隔。據悉，買家鍾情「ONE STANLEY」位處港島南傳統豪宅地段，供應稀缺，嚮往赤柱周邊生活，別具外國度假生活氛圍，前往中環及港島區不同商圈也只需要30分鐘內的車程，十分便捷，參觀後決定採用360天長成交期付款辦法以逾7,707.8萬元連一個車位購入，實用呎價約40,166元，為項目分層大宅呎價新高。

建灝地產旗下赤柱豪宅新盤「ONE STANLEY」銷情持續，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目今日(17日)以招標形式售出一個位於第5座天際平層大宅，成交呎價創項目分層大宅新高。

全盤吸金逾13億

鄭智荣又指，「ONE STANLEY」至今累沽16伙，總成交金額逾13.4億元。去年至今本地銀行已三度減息，在外圍氣氛明朗下，加上本月底美聯儲局再度議息，不少人士看好豪宅後市將持續向好並計劃入市，集團對項目銷售非常有信心，相信短期內將有更多好消息公布。

「ONE STANLEY」採低密度設計，由11座4層住宅大樓及32幢海景獨立洋房組成，提供82個單位。洋房單位附設私人升降機，前後花園、地下低層及天台等，部分花園洋房更提供泳池；另外，分層單位還設有花園特色戶、天際特色戶及複式戶等供選擇。