赤柱SOLACE現樓洋房亮相！逾2700呎四房套營造寧靜氣圍 設計注重自然元素｜多圖有片

東立地產旗下赤柱洋房項目「SOLACE」現樓單位首度曝光，為赤柱村道52號「The Manor」，四房四套間隔，實用面積2,784方呎，連1,593方呎花園及808方呎天台。全屋連裝修傢俬，由國際著名建築設計公司Aedas Limited、Atkins Global和英國著名室內設計師樓Studio PDP聯手合作。 項目建築和內部設計均注重自然元素，屋內能採納充足的自然光線和引人新鮮空氣，配以自然柔和色調，一系列庭園和花園的設計，讓住戶感受到自然的氣息和平靜的感覺，正好與「SOLACE」的意義相配。 設計取材上，以木和石為元素，以喚醒人們與大地之間的連繫，為屋裹每個角落加添溫暖個性。寶石色調的傢俱陳設亦與大海的自然調相互呼應，所有選材都經精心挑選，契合自然，以達至靜謐而優雅效果。

此外，「The Manor」配備高性能家居設備，室內外雙廚房設計，均使用新科技防污岩板檯面。廚房精選德國頂級Bulthaup設計，配備意大利頂級Archlinea櫥櫃及引人歐洲的新型電器Barazza、Fhiaba和Schulthess，為住戶提供非凡烹調體驗。 ⇊ SOLACE 赤柱村道 52 號｜ The Manor ⇊

打破室內外界限 無縫連接客飯廳 英國著名室內設計師樓PDP Studio設計理念注重開放性和空間流動性，通過打破室內外的界限，成功打造出一個無縫連接的寬敞起居大廳和飯廳，使得室內外空間融為一體。 「The Manor」巧妙地在典雅與時代感之間取得平衡，採用大師級博物館全無陣結構建築設計，同時承藝術館 Contemporary Luxury概念，屋內窗戶設計經過巧妙思量，採納自然光線之餘，同時能保護住戶隱私，晝夜四季都能感受到大自然的微妙變化，室內外相互貫通，與大自然融為一體。

項目設計一系列庭園景觀，為大宅營造出一種隱世般的恬靜氣圍。室內外統一使用意大利瓷磚，成就一體感。精挑細選日本風瓷磚、木製走廊，綴以翠綠樹蔭，為天台花園打造出一個綠意盎然又寧靜雅緻的私人空間。 SOLACE洋房項目極度重視住戶私隱度，故此採用了以色列國防級保安系統。此外，項目設計每一個窗口的開口時，都先建造3D模型測試，確保外部人士無法窺視屋內情況，保障住戶私隱。 「SOLACE」位處赤柱村道52及54號，提供6幢洋房，實用面積由約2,496至2,787方呎，全屬四房間隔，所有洋房附設裝修，當中3幢伙連家具出售，已屆現樓。