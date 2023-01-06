趁周日通關清餘貨 ONE INNOVALE 3期推113伙

恒基物業營業(一)部總經理林達民稱，ONE INNOVALE-Cabanna於去年聖誕節至今年元旦長假期間，共錄45宗成交，套現近2億元，銷情理想，故周三加推全新4號價單，共108伙應市，實用面積231至683方呎，戶型涵蓋開放式至三房。維持最高7%折扣優惠，折實價342.98萬至942.93萬元，呎價13,608至15,528元，折實平均呎價14,560元，與去年11月推出的3號價單折實平均呎價14,438元相若。

中港通關在即憧憬利好樓市，發展商紛推餘貨單位銷售，以上車盤為主，規模最大為恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周日開售113伙，折實價342.98萬元起。

PARK YOHO Bologna明售15伙

此外，新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO Bologna早前加推5號價單，涉20伙，扣除最高15.5%折扣優惠後，單位折實價406.2萬至990.1萬元，呎價12,897至17,032元。項目明日開售15伙，入場單位6樓D室，實用面積279方呎，折實價406.2萬元，呎價14,559元。

利．晴灣23加推 最平497萬

市區現樓亦加入搶客，有利集團(406)及市區重建局合作的大角咀利．晴灣23，周三新加推23伙，屬市建局預留予受重建影響的「樓換樓」計劃人士單位，現採價單發售。單位實用面積283至584方呎，涵蓋一房至三房，不設折扣，售價497.3萬至987.9萬元，平均呎價17,069元，與2021年5月首批折實平均呎價18,858元，低約9%。入場單位為3樓C室，實用面積283方呎，售價497.3萬元，呎價17,572元。該23伙於本月15日開售，下周四截票，每組買家只可購入1伙，不得以公司名義入市。