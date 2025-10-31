趁減息出擊！MIAMI QUAY II入場591萬

本港活期利率重臨「零息」時代，按揭息亦進一步下調，加大發展商推盤信心。在美國及香港宣布減息後，啟德現樓新盤「MIAMI QUAY II」昨突公布首張價單，推出的115伙，折實售價由591.5萬元起，折實呎價由20,665元起。業界指其推盤時機明智，憧憬可以「一Q清枱」。

會德豐地產與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的啟德PARK PENINSULA「MIAMI QUAY II」價單1號涉115伙單位，實用面積由251至620方呎，戶型多元，當中包括3伙開放式、42伙一房、34伙兩、6伙兩房連儲物房、26伙三房一套及4伙兩房連儲物室。入場單位為第6座6樓M單位，開放式戶型，實用面積256方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價591.5萬元，折實呎價23,105元。