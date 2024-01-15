超級豪宅仍具身價！盤點香港曾出現過新舊「亞洲樓王」

本港近期樓市雖仍見下行，惟超級豪宅仍具身價。在上周五(12日)本港單日出現兩宗超級豪宅買賣，涉及成交金額超過12億元。曾多次登上「亞洲樓王」寶座的山頂「MOUNT NICHOLSON」錄兩年來首宗分層大宅成交，成交呎價逾13萬元；中原地產帶各位盤點一下過去10年有什麼「亞洲樓王」誕生。
由九龍倉(004)及南豐合作發展、會德豐地產負責銷售的「MOUNT NICHOLSON」上周推出3期1伙分層戶招標，單位為15樓D室，實用面積4,579方呎，屬四房大宅連兩個車位，上周五以6億元成交，呎價13.1萬元，為該期數兩年來首宗一手成交。
發展商是次在招標文件中，加入樓價逾5%現金回贈條款；據成交紀錄冊顯示，相關交易成交期90天，若買家於簽署臨時買賣合約後的45天內提早完成交易，可獲得樓價5.2125%現金回贈，涉及金額約3,127.5萬元。
「MOUNT NICHOLSON」
「MOUNT NICHOLSON」於疫市下登上「亞洲樓王」寶座，2021年11月透過招標形式售出16樓D室，實用面積4,544方呎，成交價近6.4億元，呎價高達14.08萬元，創亞洲一手分層住宅呎價新高。
「MOUNT NICHOLSON」分三期發展，提供19幢獨立屋及48伙分層住宅，合共67伙，2015年10月開始入伙。屋苑名人業主之中，有「賭王」四太梁安琪及大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻等。
【21 BORRETT ROAD】
長江實業集團(1113)旗下港島西半山「21 BORRETT ROAD」坐落於波老道21號，屬傳統豪宅地段，分為第1期及第2期，第1期共提供115伙，迄今已售出40伙，套現逾78億元。其中第1期23樓1室，採五房套間隔，實用面積3,378方呎，連2,131方呎天台、717方呎前庭及88方呎梯屋，並附私人泳池，屬屋苑最大面積單位，以約4.59億元成交，呎價達13.6萬元，更刷新亞洲分層住宅呎價新高紀錄，惟相隔不足一年，被「MOUNT NICHOLSON」以呎價14.08萬元打破。不過，「21 BORRETT ROAD」現時仍為全港呎價第三貴的分層豪宅。
【天匯】
講到「亞洲樓王」，不得不提由恒基地產(012)發展的西半山「天匯」。項目46樓A室(又稱88樓)一伙實用面積5,732方呎頂層複式連天台戶，2015年底以逾5.94億元易手，創當時全港成交價最貴分層單位紀錄，實用面積呎價高達10.36萬元，成為全港首宗分層住宅呎價突破10萬元大關的成交，超越東半山新貴「傲璇」(OPUS)，貴絕亞洲。
內地富豪追捧新晉豪宅，目前全港十大呎價最貴分層住宅，主要是「MOUNT NICHOLSON」及「21 BORRETT ROAD」之爭，前者已佔去8個席位。如以當日成交價計，十大豪宅總值至少55億元。因這兩個項目仍有一手單位發售中，相信未來幾年出現的「新亞洲樓王」，都會由它們壟斷，難有其他對手。
【凱旋門】
曾經是全亞洲最貴分層豪宅的尖沙咀九龍站「凱旋門」，上月終售出全盤最後1伙一手貨尾，為觀星閣77至79樓B室的「天際獨立屋」，實用面積2,682方呎，四房間隔，連1,265方呎平台，連一個車位以近2.2億元成交，呎價82,000元，創項目一手新高。
「凱旋門」於2005年4月開始發售樓花，直至去年10月重新上載售樓說明書，經歷約18年銷售，終全盤沽清。項目於2006年1月落成入伙，外型參考巴黎凱旋門概念而命名，目前二手平均呎價約2.7萬元，按月跌近三成。
【緹外】
屬九龍區焦點、半山龍駒道3號現樓豪宅新盤的「緹外」，上周五成功招標售出第1座6樓及7樓B室頂層複式戶，實用面積為8,583方呎，連2,777方呎天台及423方呎前庭，屬五房五套房加三間工人房間隔，成交價6.19億元，料創2013年4月一手例生效後，九龍區一手住宅新高紀錄，呎價約72,119元。