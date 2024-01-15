超級豪宅仍具身價！盤點香港曾出現過新舊「亞洲樓王」

「 MOUNT NICHOLSON 」 「MOUNT NICHOLSON」於疫市下登上「亞洲樓王」寶座，2021年11月透過招標形式售出16樓D室，實用面積4,544方呎，成交價近6.4億元，呎價高達14.08萬元，創亞洲一手分層住宅呎價新高。 「MOUNT NICHOLSON」分三期發展，提供19幢獨立屋及48伙分層住宅，合共67伙，2015年10月開始入伙。屋苑名人業主之中，有「賭王」四太梁安琪及大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻等。 【 21 BORRETT ROAD 】 長江實業集團(1113)旗下港島西半山「21 BORRETT ROAD」坐落於波老道21號，屬傳統豪宅地段，分為第1期及第2期，第1期共提供115伙，迄今已售出40伙，套現逾78億元。其中第1期23樓1室，採五房套間隔，實用面積3,378方呎，連2,131方呎天台、717方呎前庭及88方呎梯屋，並附私人泳池，屬屋苑最大面積單位，以約4.59億元成交，呎價達13.6萬元，更刷新亞洲分層住宅呎價新高紀錄，惟相隔不足一年，被「MOUNT NICHOLSON」以呎價14.08萬元打破。不過，「21 BORRETT ROAD」現時仍為全港呎價第三貴的分層豪宅。 【天匯】 講到「亞洲樓王」，不得不提由恒基地產(012)發展的西半山「天匯」。項目46樓A室(又稱88樓)一伙實用面積5,732方呎頂層複式連天台戶，2015年底以逾5.94億元易手，創當時全港成交價最貴分層單位紀錄，實用面積呎價高達10.36萬元，成為全港首宗分層住宅呎價突破10萬元大關的成交，超越東半山新貴「傲璇」(OPUS)，貴絕亞洲。

目前全港十大呎價最貴分層住宅，主要是「MOUNT NICHOLSON」及「21 BORRETT ROAD」之爭，前者已佔去8個席位。