超級豪宅放盤｜印度裔富商夏利里拉家族放售渣甸山獨立屋地 估值7.2億

傳統豪宅地段有價有市但罕有，其中渣甸山包華士道8號屬罕有獨立屋地，近日委託仲量聯行擔任獨家代理放售，市場人士估計物業估值約7.2億港元，或每方實呎約逾11萬港元。據悉，上述屋地由印度裔富商夏利里拉家族持有。

地盤面積逾 9800 方呎 可重建為 3 層獨立屋 該物業坐落於渣甸山包華士道，位處傳統獨立屋豪宅地段，該物業現狀為兩層高獨立大宅，地盤面積約9,814方呎，實用面積約6,493方呎，連有一個面積約6,000方呎花園。大宅地下設有接待室、獨立客廳飯、兩間儲物室、早餐房、洗衣房、兩間工人套房、車庫、花園連泳池；一樓則設有5間套房（連主人套房）、家庭活動室及宗教室。據渣甸山及黃泥涌峽分區計劃大綱核准圖編號(S/H13/12)，物業現址劃為「住宅（丙類）1」用地，該物業可重建為3層獨立屋（連一層開敞式停車間）。物業將會以「交吉」狀況出售。