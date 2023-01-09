超級豪宅放盤｜山頂最高點 六房三套 估值2.98億 每呎市值逾13萬

踏入新一年不久，市場連錄多宗一手及二手大額成交，反映豪宅依然有價有市。仲量聯行表示，獲獨家代理放售山頂一個面積逾2,200方呎洋房，附花園、平台及兩個車位，市場估計物業市值約2.98億港元，平均每呎市值約13.29萬元

洋房以富現代感的家居設計，配合靈活佈局，裝潢具品味，更可飽覽全維港及南區海景等景致。(代理提供)

上述放盤位於山頂柯士甸山道24至26號豐林閣，物業坐落於山頂最高點，設有六房三套，實用面積2,242方呎，花園面積約1,624方呎，連偌大觀景平台、露台、天台及兩個車位。項目以「現狀」交吉出售，可以公司股權形式轉讓。豐林閣於1986年落成，共由14座洋房組成，屋苑內設網球場及游泳池。是次出售物業為屋苑後排洋房，位置居高臨下，坐擁全方位無遮擋山頂景致，盡覽維多利亞港、翠綠山巒、南區海景及都市景，同時私隱度極高。

仲量聯行香港資本市場部資深董事潘靜儀表示，環顧現時叫價3億港元以下的頂級山頂洋房放盤，能同時坐擁全維港景及南區海景的洋房絕無僅有；上述放售洋房可謂珍藏級豪宅，內部間隔多變，娛樂配套設施一應俱全，屬城中罕見。

翻查資料，豐林閣對上一宗成交已是2020年7月，當中一座洋房銀主盤以1.71億元易手，實用面積約2,387方呎，平均成交呎價約71,638元。