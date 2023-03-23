超級豪宅｜內地買家12億購山頂獨立屋 呎售25.5萬 料呎價亞洲最貴

市場消息指，山頂白加道45號全新獨立屋項目，獲內地買家以12億元洽購，呎價高達25.5萬元，料將刷新亞洲最貴呎價豪宅物業紀錄。(網上截圖)

全面通關後，內地買家入市個案趨增，當中不乏超級豪宅的買賣成交。市場消息指，由資本策略(497)持有的山頂白加道一幢4層高全新獨立屋，獲內地買家以12億元洽購並接受尾聲，呎價高見25.5萬元，料將刷新亞洲最貴呎價豪宅物業紀錄。

上述山頂超級豪宅位於白加道45號，屬全新獨立屋項目，樓高4層，總面積約4,700方呎。由於項目位處傳統豪宅地段，坐擁全維港景致，加上屬於全新，為市場極之罕有。據消息稱，該項目近日獲內地買家以高達12億元洽購，每呎售價高達25.5萬元，或會在短期內完成交易，並有望成為亞洲最高呎價的豪宅物業。

前身為二級歷史建築 補地價逾 1 億

翻查資料，上述項目原為二級歷史建築Villa Blanca，當時業主為黃克競家族，資本策略約於2011年以約2億元購入，並申建為一幢樓高4層低密度住宅項目，同時需保留物業向街外牆的原貌，以及設置的歷史解說標示，保育與重建並存，而項目當時補地價金額約逾1億元。

山頂白加道為本港優質豪宅地段之一，不少名人於該處都擁有獨立屋，包括恒地(012)「四叔」李兆基家族於十多年前以18.2億元購入的白加道35號屋地，並重建為3幢洋房的「李氏皇宮」，現時該物業最新租值約為2,418萬元，為連續3年蟬聯全港豪宅「租值王」寶座。

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