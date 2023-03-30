超級豪宅｜山頂種植道1號最快第3季推出 設20幢大屋 面積最大7500方呎

由九龍倉(004)持有、會德豐地產負責銷售的山頂超級豪宅項目種植道1號今日(30日)公布最新部署，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目提供20幢洋房，每座洋房實用面積介乎約4,600至7,500方呎，大部分洋房可享南區景色，並設有私人升降機及車庫，私隱度極高。

黃光耀稱，種植道1號將分為3個階段發展，首階段推售5幢洋房，每座洋房實用面積介乎約5,000至6,000方呎，會連裝修出售，若工程進展順利，最快今年第3季推出。他認為，隨著中港恢復全面通關，展望今年豪宅成交量按年可錄得1倍或以上的增長，亦相信種植道1號有條件可以理想價售出。

至於同系藍田KOKO MARE將於本周六(4月1日)展開首輪銷售138伙，黃光耀透露，該盤迄今累收逾2,000票，超額認購逾13倍。