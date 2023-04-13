超級豪宅｜山頂馬己仙峽道屋地50億易主 每呎地價逾10萬 史上第3貴

馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有的山頂馬己仙峽道屋地，傳獲財團以50億元購入，每呎樓面售價逾10萬元，屬本港有史以來第3高價屋地。(網上截圖)

據本地媒體引述市場消息指，山頂馬己仙峽道一幅超級豪宅地以大額易手。由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有的山頂馬己仙峽道屋地，有傳獲財團以50億元購入，每呎樓面售價逾10萬元，成交價是本港有史以來第3高價屋地，預料該項目將重建為超級洋房。

消息指，上述由陸佑家族持有的山頂馬己仙峽道30至38號超級豪宅，現狀為金馬倫大廈，早於1951年落成，樓齡約72年，物業樓高3層，單位面積約介乎1,800至2,300方呎。消息指，該地皮獲財團以50億元購入，以買賣公司形式進行交易，新買家可節省釐印費，而項目重建總樓面約為48,000方呎，以易手價50億元計，每呎樓面平均價約10.4萬元。

此外，上述屋地造價是本港屋地有史以來第3高，而排名第1位是壽山村道39號屋地，於2018年由華潤置地向周壽臣家族後人購入，當時成交價逾59億元。排行第2位的是山頂何東花園，於2015年由有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，向何東後人買入，作價51億元。