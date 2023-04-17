超級豪宅｜山頂MOUNT NICHOLSON洋房逾5.77億成交 呎價8.2萬

中港兩地通關後，超級豪宅市場氣氛熾熱。有「亞洲樓王」之稱、由九倉(004)及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON第1期上周四(13日)以招標形式推售洋房12號，今天(17日)宣布以5.77444億元成交，呎價82,000元，暫為今年一手市場最大宗成交個案。

上述銷售的12號洋房樓高3層，實用面積7,042方呎，屬四房四套間隔，另設面積2,715方呎大花園及泳池、1,970方呎庭園及停車位。翻查資料，今年一手市場最大宗成交個案原為新鴻基地產(016)東半山CENTRAL PEAK第2期，上月以招標形式售出ALTUS LINK洋房6號，成交價逾4.096億元，呎價達10.2萬元。

現僅餘 1 間洋房待售

項目現僅餘1間洋房待售。翻查資料，MOUNT NICHOLSON第1期對上一宗成交為2019年年中，當時項目15號屋以約9.16億元沽出，以實用面積8,674方呎計算，呎價約10.56萬元。