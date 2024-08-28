超級豪宅｜意向呎價250元 皇第首推複式大宅招租

發展商積極變陣應對目前市況，由資本策略地產(497)、泛海國際(129)及高富諾亞太區合作發展的渣甸山超級豪宅「皇第」首度推出1伙大平層複式單位招租，意向呎租約250元，按實用面積近5,700方呎計算，每月租金超過140萬元。

資本策略地產執行董事何樂輝表示，「皇第」提供16伙，已售12伙，套現逾25.5億元。是次推出19樓至20樓A室「Master Duplex」複式單位招租，實用面積5,696方呎，採四房三套房設計，屬項目唯一一個大平層的複式單位，附設超過5,000萬元裝修及家具。

是次招租單位曾經推售，何樂輝說，當時售價頗高，惟現時市況已經回落，集團亦已作出調整，期望可吸引買家或租客。單位即日起「全球招租」，意向呎租約250元，同時亦開放單位予有意承租人士預約參觀。

何樂輝指，受惠樓市全面撤辣，豪宅租賃及買賣交投活躍，個別山頂區豪宅項目呎租更高達175元，認為「皇第」單位質素相若。該盤目前尚餘4伙待售，何樂輝稱，現只考慮推出1伙招租，預計今年底前可賣出1至2伙。

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