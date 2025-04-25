超購109倍 SIERRA SEA首輪收逾3.5萬票 膺新界新盤票王

SIERRA SEA目前入票客源中，大手客佔約四成。(蘇文傑攝)

新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」將於明日(26日)首輪開賣329伙，成為關稅戰下首個推售全新盤。當中318伙價單發售，另招標出售11伙特色戶。項目昨日(24日)截票，經過一連8日收票，市傳勁收逾3.5萬票，超額認購逾109倍，榮登今年及新界區歷來收票最高新盤。 「SIERRA SEA」月中公布首張價單共158伙，以最高折扣15%計算，折實價299.88萬元起，折實呎價由9,499元起，折實平均呎價10,398元。代理指，與鄰區馬鞍山新晉二手屋苑比較有約30%折讓，且全數單位折實價低於600萬元，成功掀起入票認購潮。

該盤昨晚截票，新地稱核數仍在進行中，初步估算收逾3.5萬票。以收票量計，已成為今年及歷來新界區收票最高新盤，更超越長江實業集團(1113)於1997年6月推出的青衣灝景灣，當年收票高達3.04萬票，成為歷來收票第二高新盤。 翻查資料，目前「新盤票王」為於2023年8月推出的長實油塘「親海駅II」，當時截收逾3.8萬票。數到近期收票接近3萬票新盤，包括於2024年10月推出的新地啟德「天璽．天」，當時截收約2.9萬票，不但成為啟德新票王，超額認購更逾141倍，創2013年一手新例實施後11年新高。另為於2024年4月推出的長實黃竹坑站港島南岸第3期「BLUE COAST」第3B期，當時截收約2.8萬票。

大手客佔約四成 新地代理執行董事陳漢麟指，「SIERRA SEA」視乎首輪銷情決定下一輪推售時間，目前入票客源中，大手客佔約四成，以家庭客為主，部分投資者有意欲買入多於1伙收租；而內地客亦佔約兩成。 即睇西沙 SIERRA SEA最新資訊