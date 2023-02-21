超購22倍｜KOKO ROSSO周五售148伙

港九新界全新盤紛起動，其中會德豐地產藍田KOKO ROSSO公布首輪銷售安排，將於周五開售148伙，折實價554.5萬元起。截至昨日下午6時，項目累收逾3,500票，超額認購逾22倍；而新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期將於今日公布首張價單。
KOKO ROSSO迄今推出2張價單共156伙，周五首輪撥出其中148伙發售，單位實用面積268至497方呎，包括38伙一房及110伙兩房，扣除最高12%折扣優惠後，折實價554.5萬至921.5萬元，折實呎價17,158至22,209元。入場單位為第6座3樓J室，一房開放式廚房間隔，實用面積300方呎，折實價554.5萬元，折實呎價18,483元。
會德豐地產常務董事黃光耀表示，今批發售單位入場門檻低，屬「市區爆數價」，對銷情充滿信心。以折實價計算，有35伙低於600萬元，有94伙低於800萬元，全數單位低於1,000萬元。
NOVO LAND夥九巴推月票優惠
新地代理總經理陳漢麟透露，NOVO LAND第2B期今日開價，首批不少於146伙，涵蓋一房至三房，並將向項目第1期買家及親友，以及向隅客提供特別優惠。他指，今期住戶入伙後，可以半價購買九巴月票兩張。
THE ASTER突推10伙應市
嘉里建設(683)跑馬地THE ASTER昨突擊公布推出首批10伙，全屬兩房一套連衣帽間戶型，包括5個面向馬場方向的A單位及5個面向山景的D單位，實用面積均為698方呎。扣除所有折扣、優惠及回贈後，折實價1,793萬至2,160萬元，折實呎價25,688至30,946元。
THE ASTER提供106伙，包括100伙標準分層兩房戶、2個高層三房一套連儲物室戶及4個平台特色戶。
雨後獲批預售 料月內推
星星地產元朗雨後已獲批預售樓花同意書，發展商預告將於本月上載售樓說明書，下月中前公布首張價單，首批不少於67伙，定價會參考同區一手及二手物業售價。