超購22倍｜KOKO ROSSO周五售148伙

港九新界全新盤紛起動，其中會德豐地產藍田KOKO ROSSO公布首輪銷售安排，將於周五開售148伙，折實價554.5萬元起。截至昨日下午6時，項目累收逾3,500票，超額認購逾22倍；而新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期將於今日公布首張價單。

KOKO ROSSO迄今推出2張價單共156伙，周五首輪撥出其中148伙發售，單位實用面積268至497方呎，包括38伙一房及110伙兩房，扣除最高12%折扣優惠後，折實價554.5萬至921.5萬元，折實呎價17,158至22,209元。入場單位為第6座3樓J室，一房開放式廚房間隔，實用面積300方呎，折實價554.5萬元，折實呎價18,483元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今批發售單位入場門檻低，屬「市區爆數價」，對銷情充滿信心。以折實價計算，有35伙低於600萬元，有94伙低於800萬元，全數單位低於1,000萬元。

