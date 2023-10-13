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地產
2023-10-13 12:00:00

趕施政報告前偷步入市！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創近四周最多

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趕施政報告前偷步入市！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創近四周最多

趕施政報告前偷步入市！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創近四周最多

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，中秋及國慶長假期過後，積聚的購買力回流市場，加上踏入10月份後，《施政報告》撤辣、減辣呼聲愈趨高漲，激發部分買家加快入市步伐，帶動指標屋苑交投按周再升。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2日至8)共錄57宗買賣個案，較前周(925日至101)50宗增加14%，為近四周以來最多。

港島區成交增幅最大

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑交投全線增加，其中以港島區成交量的增幅最大，該區8個指標屋苑上周共錄8宗買賣，較前周的6宗增加2宗或33%，當中鰂魚涌康怡花園錄得2宗買賣，按周增幅達1倍；同區太古城及西灣河鯉景灣各錄3宗及1宗成交，分別按周持平；鴨脷洲海怡半島則打破前周「捧蛋」的悶局，上周錄得2宗買賣；惟鰂魚涌南豐新邨、西灣河嘉亨灣、柴灣杏花邨及小西灣藍灣半島期內暫未聞交投。

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趕施政報告前偷步入市！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創近四周最多

全港50個指標屋苑於上周(2日至8日)共錄57宗買賣個案，較前周(9月25日至10月1日)的50宗增加14%，為近四周以來最多。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄25宗成交，較前周的21宗增加4宗或19%，其中荃灣綠楊新邨、愉景新城、麗城花園及馬灣珀麗灣期內各錄2宗買賣，按周分別增加1倍；熱門上車屋苑沙田第一城及天水圍嘉湖山莊上周分別錄得3宗及5宗成交，各自與前周持平。

零成交屋苑降至19

至於九龍區21個指標屋苑上周共錄24宗成交，較前周的23宗增加1宗或4%，當中九龍灣淘大花園期內錄得3宗買賣，較前周的1宗大增2倍；荔枝角美孚新邨則錄得5宗交投，與前周的宗數相同，亦是上周該區內錄得最多成交的屋苑。

此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有19個屋苑錄得「零成交」，較前周的23個減少17%，當中九龍區及新界區分別佔8個及7個屋苑，港島區則佔4個。

陳海潮指出，近月以來樓價累積一定跌幅，交投量亦曾跌至谷底，自財政司長陳茂波就樓市辣招的問題轉口風後，市場憧憬撤辣、減辣有望，部分準買家開始加快入市部署，趁業主仍就還價願意妥協，即落實成交，造就交投稍有回暖跡象。相信未來一至兩周，仍有準買家趕在減辣措施正式出台前偷步入市，故料50指標屋苑按周交投量可望穩中向好。

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趕施政報告前偷步入市！利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創近四周最多

上周共有19個屋苑錄得「零成交」，包括西灣河嘉亨灣。(資料圖片)

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