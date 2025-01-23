趕農曆新年前出「籮底貨」 一號．西九龍三房跌穿12年一手價｜二手市況

樓市氣氛淡靜，有業主趕於農曆新年前出貨，部分樓層極低的「籮底貨」單位更要劈價及以蝕讓價成交。荔枝角一號．西九龍最新一個三房單位以990萬元易手，原業主於2013年一手入市，現沽貨帳面要蝕6萬元離場。

市場消息指，一號．西九龍1座極低層單位，實用面積約873方呎，三房套間隔。原叫價1,080萬元，放盤3個月，經議價後減90萬元或約8.3%，以990萬元沽出，呎價約11,340元。參考屋苑近期同類成交，同座中低層單位，實用面積同約873方呎，上月以1,080萬元售出，呎價約12,371元，反映最新單位因位處極低層，造價較其低約8.3%