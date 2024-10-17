趙國雄料樓市見底 長實新界3盤下周劃一加價3%

趙國雄(右三)稱，加價因應目前市場氣氛好轉，希望做到「唔好蝕咁多」。

新一份《施政報告》公布不少樓市措施，如放寬住宅物業的按揭貸款條件、優化「新資本投資者入境計劃」等，發展商看好後市表現即有新部署。長江實業集團(1113)宣布，旗下3個新界現樓新盤餘下以價單形式發售單位，將於下周一(21日)起劃一加價約3%，合共涉及121伙，新價單於今日(17日)公布及上載。

是次涉及的3個新盤分別為沙田「名日．九肚山」、屯門「飛揚」第1期及洪水橋「#LYOS」，上述3盤目前餘下以價單形式發售單位數目分別有36伙、52伙及33伙。