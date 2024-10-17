趙國雄料樓市見底 長實新界3盤下周劃一加價3%

新一份《施政報告》公布不少樓市措施，如放寬住宅物業的按揭貸款條件、優化「新資本投資者入境計劃」等，發展商看好後市表現即有新部署。長江實業集團(1113)宣布，旗下3個新界現樓新盤餘下以價單形式發售單位，將於下周一(21日)起劃一加價約3%，合共涉及121伙，新價單於今日(17日)公布及上載。
是次涉及的3個新盤分別為沙田「名日．九肚山」、屯門「飛揚」第1期及洪水橋「#LYOS」，上述3盤目前餘下以價單形式發售單位數目分別有36伙、52伙及33伙。
長實執行董事趙國雄表示，是次加價因應目前市場氣氛好轉，希望做到「唔好蝕咁多」，加幅亦不算大，相信有意上車人士仍可負擔。他指，是次《施政報告》反映政府大力支持樓市，市場受國家政策出台、預期步入減息周期等利好消息帶動，估計本港整體樓市已經見底，將逐步平穩上揚。
BLUE COAST II首輪暫收7000票
長實營業部首席經理郭子威稱，同系黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」稍後推售的第3座有約5%至10%加價空間。市場消息指，該盤累收約7,000票，以周六首輪發售256伙計算，超額認購逾26倍。
宏安北角101 KINGS ROAD
最快下月開賣
一手市場亦有全新盤登場，宏安地產(1243)北角炮台山英皇道101號住宅項目昨命名為「101 KINGS ROAD」，提供251伙。執行董事程德韻稱，項目標準樓層戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至838方呎，主打兩房，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。她透露，項目總投資額逾26億元，售樓說明書及示範單位籌備工作接近尾聲，最快下月推售，「101 KINGS ROAD」鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒，預計關鍵日期為2026年1月31日，樓花期長約15個月。