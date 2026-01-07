跑馬地冬青道住宅地逾九成業權放售 市值3.38億

跑馬地冬青道3-7A號位處港島核心高尚住宅區，地盤面積約15,900方呎，現由兩幢低層住宅組成。物業距離跑馬地馬場僅數分鐘步程，前往銅鑼灣及天后商業核心區亦僅需短暫車程。區內生活配套完善，雲集優質醫療設施、餐飲品牌及精品店，並屬小學12校網及灣仔區中學校網，鄰近頂尖國際學府及傳統名校，教育資源優越。

仲量聯行獲委任為獨家代理，公開招標出售位於跑馬地冬青道3-7A號的11/12業權份數，佔不可分割業權份數約91.7%。物業位處跑馬地傳統豪宅地段，屬區內近年罕有放售的優質住宅地皮，加上出售業權已達強拍門檻，極具長線投資及重建價值。市場人士估計物業總市值約3.38億元。截標日期為2026年3月17日（星期二）下午4時正。

物業將以「現狀」，部分交吉及部分連租約出售，可為投資者即時帶來穩定租金收入。由於是次出售的業權份數逾90%，已達強拍門檻，買家購入後可根據《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（第545章）申請強制收購，統一餘下業權並進行重建。

根據黃泥涌分區計劃大綱核准圖編號(S/H7/21)，該地皮劃為「住宅（丙類）2」用途，最高地積比率為2.1倍，可重建為六層高後總樓面面積可達約33,390方呎。買家可將現址重建為六層高低密度豪宅，地下設置停車場。

仲量聯行香港資本市場部資深董事翁加田表示，香港超級豪宅市場於2025年迎來轉折點。隨著樓市全面「撤辣」及減息周期啟動，資金正重新回流住宅市場，尤其集中追捧優質與稀缺物業，市場屢錄大額成交。跑馬地冬青道3-7A號作為港島核心區罕有的優質豪宅地皮，業權集中度高且發展條件明確，正是投資者在市場轉勢之際鎖定稀缺資產的絕佳機會。隨著豪宅需求回暖，我們預期是次招標將吸引本地及海外發展商踴躍競投。