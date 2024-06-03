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地產
2024-06-03 18:50:00

跑馬地單幢新裝戶 精緻開放式廚房+玻璃房 空間感秒Up｜有樓睇

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單位其中一間房採用透明玻璃趟門，與大廳及開放式廚房作分隔，通透感十足。

單位其中一間房採用透明玻璃趟門，與大廳及開放式廚房作分隔，通透感十足。

香港地住屋普遍狹小，要增加空間感，就要靠改造及裝修「打救」。位於跑馬地的單幢物業華翠臺，目前有一伙套三房單位放盤，全屋白色典雅裝修只有兩年，廚房採開放式設計，其中一間睡房更以透明玻璃牆作分隔，全屋穿透感十足，視覺上的空間感瞬間提升，整體設計精緻又實用，更可大慳一筆裝修費！

多功能中島 備餐用餐收納全包

上述放盤為華翠臺低層A室，實用面積646方呎，採三房連套房及開放式廚房間隔，最新叫價1,300萬元，平均實用呎價20,124元。全屋裝修以白色為主調，設計精緻典雅，由於裝修只有兩年時間，保養良好簇新。最值得留意是其開放式廚房，設有大型組合廚櫃及中島櫃，提供大量收納空間之餘，更可作下廚工作枱及用餐吧枱使用，非常美觀實用。

單位裝修只有兩年，新淨度高，裝修亦十分雅緻。 開放式廚房設有中島櫃，款式高雅得體，用料亦優質。 開放式廚房的組合櫃，收納空間極多，相當實用。

玻璃房設計 延伸視覺空間

除了開放式廚房吸引，單位本身為三房設計，其中一間房被用作視聽室，以透明玻璃趟門與大廳及開放式廚房作分隔，營造出通透感及放大感的視覺連結，整個空間看來更顯闊落明亮；若新買家需要用作睡房，最簡單方法是拉上窗簾，在使用上頗彈性。

大門的玄關位不大，旁邊設有訂製白色鞋櫃，設計實用又典雅。 單位屬三房連套房間隔，浴室裝修亦雅緻新淨。 單位平面圖。 跑馬地華翠臺為單幢物業，全盤共有104個單位，步行往港鐵銅鑼灣站約需7分鐘。

放盤單位資料

物業名稱：華翠臺
地址：跑馬地連道3
樓齡：34
放盤單位：低層A (物業編號：CW15622895)
叫價：1,300萬元
實用面積：646方呎 / @ 20,124
建築面積：851方呎 / @ 15,276
間隔：三房 (1套房)
單位相關資料：https://bit.ly/3Vm6Q5M
查詢電話：6064 0121 (利嘉閣地產奕蔭街二行 蔣小姐)

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