跑馬地極罕複式戶 連天台平台及充電車位 極新裝 浴室設酒店式落地玻璃｜有樓睇

跑馬地為港島區傳統豪宅地段，向來少有新盤，而入伙7年的單幢物業壹鑾，屬區內少有樓齡較新的物業，全盤共有82伙單位，當中有兩伙為頂層複式連天台特色戶，屬區內極罕有戶型。現時該廈有一伙複式戶放盤，全屋不單有簇新品味裝修，另附天台、平台及一個充電車位，活動空間非常充裕實用，其中一個浴室更設全落地玻璃窗，面向翠綠山景，景致相當開揚吸引。

空間感足 裝修新淨有品味 上述放盤單位為壹鑾極高層B室，實用面積有1,453方呎，屬三房連套房及工人套房間隔，另設81方呎天台和132方呎平台，還有一個電車充電車位，叫價5,300萬元，平均實用呎價36,476元。單位間隔十分闊落，屬廳大房大格局，加上全屋有不少接近落地的大玻璃窗，充沛的光線灑進室外，光猛之餘亦極具空間感。此外，全屋裝修相當簇新精緻，基本上可即買即住。值得一提是，全屋共有3個洗手間，當中一個浴室採落地玻璃設計，望向翠綠山巒，予人置身星級酒店的感覺。

半酒店式服務 附住客室內泳池 壹鑾由康業物業管理，提供半酒店式服務，大堂樓底高兼配有華麗吊燈，同時亦提供室外游泳池設施。另外，物業鄰近超市、街市、文具店及各類型食肆，附近亦有養和醫院、24小時寵物醫院、賽馬會會所、木球會會所及足球會會所等，可謂富豪活動圈地域。