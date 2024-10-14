跑馬地舊樓靚裝四房 每朝望無敵馬場景歎早餐｜有樓睇

東半山為傳統豪宅地，位置靜中帶旺，向來不乏買家追捧，而該處早前有新盤開售，亦掀起購買潮。位屬東半山地段的跑馬地，區內有不少樓齡較高的物業，惟當中有不少擁有靚景觀及高實用率，包括樓齡逾60年的逸盧。屋苑目前只有約一個放盤，屬全馬場景優質戶，景觀非常翠綠開揚，加上單位設有大露台，最適合用來放空或早上歎早餐之用。

現市值租金約 12 萬 逸盧共由2座大廈組成，共提供48伙單位，全部面積一律約2,000方呎，部分單位更面向跑馬地馬場。上述放盤為逸盧高層B室，實用面積2,049方呎，採四房連套房間隔，最新叫價4,980萬元，平均實用面積呎價24,305元。單位目前參考市值租金約12萬元，呎租約58.6元。

全屋附品味裝修 單位最大賣點除了面向跑馬地馬場，享有全馬場及全球場景外，內部裝修亦十分雅緻、具品味，加上單位空間寬敞，窗大兼設有大露台，景觀視野及活動空間均予人開揚舒服感覺。此外，逸盧距離港鐵銅鑼灣站只需約7分鐘步程，日常出入交通頗便利。據中原地產網頁資料顯示，逸盧對上一次錄得成交已是2021年底，單位為A座11樓121號，實用面積2,003方呎，當時以5,550萬元沽出，平均呎價27,708元。

放盤單位資料 物業名稱：逸盧

地址：跑馬地黃泥涌道115至117號

發展商：

樓齡：61年

放盤單位：高層B室 (物業編號：TAL613)

叫價：4,980萬元 (參考市值租金：約12萬元)

實用面積：2,049方呎 @ 24,305元

建築面積：2,400方呎 / @ 20,750元

間隔：四房 (1套房)

VR睇樓：https://bit.ly/4eG4IgB

查詢電話：9012 3223 (中原地產東半山跑馬地組 盛小姐)