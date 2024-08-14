跑馬地THE ASTER連平台特色戶 呎租近71元創新高 業主為謝霆鋒胞妹｜名人投資

在租賃旺、買賣靜的市況下，不少業主紛紛將手持的單位放租，賺取租金回報。藝人謝霆鋒胞妹謝婷婷今年3月樓市撤辣後，斥逾1,700萬元入市跑馬地新盤THE ASTER一伙連平台特色單位，據市場消息指，該單位新近以41,000元租出，呎租近71元，刷新項目呎租新高，惟業主租金回報不足3厘。

THE ASTER提供106伙，包括100伙標準分層單位，高層特設2個三房一套連儲物室單位，另設4個平台特色單位。(資料圖片)

收樓後即放租 上述租出的THE ASTER特色戶單位為低層B室，實用面積581方呎，屬兩房間隔，另附面積約593方呎平台，是謝婷婷於3月中時斥約1710.6萬元，向發展商嘉里建設(683)買入，當時呎價約29,400元。消息指，該單位於上月中完成交易後，隨即推出市場放租，當時開價每月42,000元，近日經議價後以41,000元租出，平均呎租70.6元，屬項目呎租新高，而業主租金回報僅約2.9厘。

THE ASTER提供4個連平台特色戶，單位實用面積介乎581至660方呎。(資料圖片)

原為服務式住宅 去年租轉賣 THE ASTER為單幢式服務式住宅物業，位於跑馬地山光道7A號，項目原名為RESIGLOW Happy Valley，於2017年曾推出招租；及至去年2月，發展商嘉里建設將物業「轉租為賣」，全盤共106個單位，當中有100伙為標準分層單位，實用面積介乎619至 698方呎，為兩房或套兩房間隔；另有2伙高層單位屬套三房連儲物房戶型，實用面積1,249方呎，以及4伙連平台特色單位，實用面積由581至660方呎不等。

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