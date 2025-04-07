路勁兩新盤錄成交 黃竹坑站晉環四房複式戶逾4038萬沽｜一手市況

由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」，今日(7日)招標售出1A座28及29樓C室，屬四房複式大宅設計，實用面積1,292方呎，成交價4,038.8萬元，折實呎價31,260元。據悉，客人鍾情此單位背山面海，風水極佳，複式大宅設計可保持空間布局的功能性與舒適度的完美平衡，盡顯豪宅身份，因而拍板入市。

發展商指，隨著樓市氣氛持續向好，四房大單位持續受換樓客追捧。複式戶彷如天空城堡將動靜生活區分開，單位內置樓梯直達上層寢區，享受尊貴私密的生活環境，同時巨型客廳可俯瞰著深灣游艇會，享受獨特的高尚生活品味。