路勁兩新盤錄成交 黃竹坑站晉環四房複式戶逾4038萬沽｜一手市況

由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」，今日(7日)招標售出1A座28及29樓C室，屬四房複式大宅設計，實用面積1,292方呎，成交價4,038.8萬元，折實呎價31,260元。據悉，客人鍾情此單位背山面海，風水極佳，複式大宅設計可保持空間布局的功能性與舒適度的完美平衡，盡顯豪宅身份，因而拍板入市。
發展商指，隨著樓市氣氛持續向好，四房大單位持續受換樓客追捧。複式戶彷如天空城堡將動靜生活區分開，單位內置樓梯直達上層寢區，享受尊貴私密的生活環境，同時巨型客廳可俯瞰著深灣游艇會，享受獨特的高尚生活品味。
屯門凱和山三日連售3伙
另外，路勁另一現樓新盤屯門「凱和山」同日錄得成交，連續三日沽出3伙，今日成交單位為第5座19樓J室，屬開放式設計，實用面積291方呎，折實售價324.9萬元，呎價約11,165元。據悉，買家為外區投資者，認為項目租金回報率吸引，因而入市。
路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「晉環」及「凱和山」均為現樓推售，兩個盤涵蓋的客群廣泛，而市場預期利率持續下降，令供款負擔進一步減輕，將進一步釋放銀行定存資金流入物業市場，均為樓市帶來持續利好因素，兩個項目的連環成交反映優質物業持續受到追捧。