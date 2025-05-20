路勁現樓新盤連錄成交 凱和山及晉環共沽10伙 吸金逾7580萬｜一手市況

其中「凱和山」連沽9伙，包括4伙一房及5伙兩房，實用面積介乎375至499方呎，成交價由361.85萬至436.1萬元，總成交金額超過3,620萬元。當中一房單位成交價低於400萬元，買家受惠於百元印花稅優惠「上車」；而兩房單位則由換樓客承接，買家涵蓋港九新界，反映項目備受升級換樓家庭追捧。

現樓新盤銷情熾熱，路勁地產旗下屯門「凱和山」及黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」周一(19日)合共錄得10宗成交，套現逾7,580萬元，反映市場首置及換樓需求同步釋放。

至於「晉環」錄得四房山海大宅成交，單位為第2A座41樓A室，屬四房連套房設計，實用面積1,158方呎，成交價3,960萬元，折實呎價約34,197元。單位享開揚南朗山及深灣山海雙景，吸引實力買家承接。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「凱和山」及「晉環」均以現樓形式推售，即買即住的優勢配合彈性付款辦法，正好滿足買家的置業需求。隨著利率逐步回落，供款壓力放緩，加上部分資金由定存回流至物業市場，帶動樓市交投轉趨活躍。兩個項目同時鄰近國際學校及大型交通配套，特別是「凱和山」總價性價比高的優勢，加推不足一個月，已火速沽出113伙，共套現逾4.7億元，預期將持續吸引自住及長線投資者入市。