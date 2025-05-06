車位價值急插！日出康城首都3年蒸發31% 藍籌屋苑驚現60萬低價成交｜車位市況

面對不確定因素和反覆波動的市況，物業投資市場表現受壓，當中車位價值更現急跌，大型屋苑日出康城最新有車位帳面勁蝕31%沽出；另藍籌屋苑新都城及太古城均有車位跌穿百萬元易手。

中原地產將軍澳新都城三期分行副區域營業經理張鎮邦表示，日出康城1期首都L1層1個雙號車位，近日以155萬元沽出。原業主於2022年以225萬元買入，持貨約3年，現沽貨帳面虧損70萬元或約31.1%。

張鎮邦透露，現時首都車位入場價約189萬元，市值租金每月約5,500元至6,000元，潛在租金回報約3.5厘。