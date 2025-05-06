車位價值急插！日出康城首都3年蒸發31% 藍籌屋苑驚現60萬低價成交｜車位市況

面對不確定因素和反覆波動的市況，物業投資市場表現受壓，當中車位價值更現急跌，大型屋苑日出康城最新有車位帳面勁蝕31%沽出；另藍籌屋苑新都城及太古城均有車位跌穿百萬元易手。
中原地產將軍澳新都城三期分行副區域營業經理張鎮邦表示，日出康城1期首都L1層1個雙號車位，近日以155萬元沽出。原業主於2022年以225萬元買入，持貨約3年，現沽貨帳面虧損70萬元或約31.1%。
張鎮邦透露，現時首都車位入場價約189萬元，市值租金每月約5,500元至6,000元，潛在租金回報約3.5厘。
新都城車位7年貶值逾四成
區內藍籌屋苑新都城上月亦錄得一宗車位蝕讓成交，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指，新都城2期B 1層一個單號車位，原叫價150萬元，最終以90萬元易手，累減60萬元或40%。據悉，原業主於2017年以153萬元購入車位作收租用途，持貨約8年，現轉售帳面損失63萬元或約41.2%。
港島藍籌屋苑太古城車位成交價亦連番失守百萬元，其中金殿台地下一個雙號車位，今年3月以83萬元成交，較原業主約1年前買入價低逾50萬元，跌幅接近40%。另據土地註冊處資料顯示，金殿台地下一個單號車位，上月以60萬元沽出，料為屋苑歷來新低。據區內代理指，太古城今年錄得的車位成交全部低於200萬元。
沙田第一城今年車位成交全低於百萬
至於沙田第一城撇除雙車位買賣，今年車位成交價全數低於百萬元，介乎約48萬至約75萬元。據土地註冊處資料顯示，4月置富第一城A座2樓一個單號車位，上月以75萬元售出，以目前屋苑車位月租約2,500元至2,700元計算，回報率約4.3厘。據悉，與2018年高位時相比，置富第一城A座一個同層單號車位成交價約150萬元，可見最新造價大幅低約五成。
嘉湖山莊車位4年跌價逾26%
另外，天水圍嘉湖山莊樂湖居地庫2層一個雙號車位，上月以約94.5萬元登記沽出，原業主於2021年以約129萬元買入，持貨約4年，現轉售帳面蒸發34.5萬元或約26.7%，以該屋苑現時車位月租約2,800元至3,000元計算，回報率約3.8厘。另外，樂湖居地庫2層一個單號車位，上月以約88萬元登記售出。