車位市況｜中原：8月整體住宅車位買賣錄444宗 創4個月新低

近月樓市持續調整，成交量和樓價均下調，住宅車位亦然。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年8月份整體住宅車位買賣登記(包括一手及二手)錄444宗及8.79億元，較7月份的613宗及10.39億元，分別下跌27.6%及15.4%；宗數及金額齊創今年4月的425宗及6.72億元後4個月新低，反映7月份新盤車位供應減少，導致一手車位買賣大幅下跌，加上二手車位買賣持續放緩，拖累登記數字重返今年低水平。

一手價量齊跌 二手價升量跌

一手登記方面，今年8月份錄156宗及2.20億元，較7月份的314宗及5.30億元，分別急跌50.3%及58.4%，宗數及金額齊創今年4月的81宗及1.27億元後4個月新低。黃良昇指，數字反映加息壓力下，7月份發展商減慢拆售新盤車位，影響一手交投回軟。

至於二手登記今年8月份錄288宗及6.59億元，較7月份的299宗及5.10億元，分別下跌3.7%及上升29.3%，宗數創今年5月的245宗後27個月新低，金額則創今年5月的9.48億元後3個月新高，而宗數由5月份高位連跌3個月，反映二手車位市況持續淡靜，買家趨向觀望態度。此外，8月份整體住宅車位買賣登記主要集中在新界區，其次分別是九龍區及香港區。