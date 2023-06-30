車位市況｜太地減價策略奏效 一周速沽290個太古城車位 新一批最平130萬

太古地產(1972)自2020年起出售太古城個別期數的私家車車位予太古城住宅物業業主，早前推出約100個餘貨車位，並提供折扣優惠及回贈，折實售價由約130.05萬元，較早前減價最多約32%出售。減價策略十分奏效，太古地產回覆本報查詢表示，自上周三(21日)推出優惠後，截至周二(27日)，一周共售出超過290個車位。
因應市場情況決定加推
太古地產發言人表示：「太古城車位自6月21日推出優惠後，截至6月27日，一周共售逾290個車位。因應市場反應熱烈，集團數度加推太古城車位，由6月21日至27日，一周共推出超過500個車位，未來將視乎市場情況而決定會否再度加推。」
另外市場消息指，太古城即將有新一批車位推出應市，涉及33個，分布於2期、4期及9b期。價單定價介乎180萬至255萬元，折實售價由約130.05萬至184.28萬元，折扣率約28%。
太古地產早前就約100個精選太古城車位推出特別優惠，包括購買指定私家車車位或套裝私家車車位，分別可獲八五折及八折優惠，以及提供3年、每年相等於成交價5%的租賃現金回贈，在繳付車位售價餘額時一筆過扣減。買家須於今年7月31日或之前購入車位以享有以上優惠。發言人表示，出售非核心資產是公司發展策略，所得資金將投資於發展核心業務，以推動公司長遠增長。