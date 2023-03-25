車位市況｜新盤車位求過於供 啟德近6戶爭1個位

香港寸金尺土，市民除了「上車難」，還有「泊車難」。以市區新樓供應重鎮的啟德區為例，有新落成物業的車位比例不足10%，10個業主爭一個泊車位。由於車位銀碼細，大部分屬300萬元以下，可受惠預算案調低印花稅，近期交投量是否已止跌回升？ 近年車位樓價升幅，比起豪宅升幅更快，其中一個原因，就是車位供應追不上車主的泊車需求。根據政府公布數據，截至2021年11月，全港有超過81萬部領有牌照的車輛，惟泊車位總數不足70萬個。 私家車 10 年增 33% 車位僅增不足一成 翻查立法會文件，在2011年至2021年期間，香港領牌私家車數目由434,843輛，急增至579,202輛，升幅達33%，期內增加144,359輛。相比之下，同期私家車泊車位只增加約9%，至689,262個，明顯泊車位數目增長追不上需求，令車位長期「一位難求」。平均每一輛私家車，只有1.19個泊位，比2011年的1.45個更低。

面對私家車位求過於供，政府於前年修訂《香港規劃標準與準則》（《規劃標準》），將資助及私人房屋發展項目提供泊車位的參數，由每6至9個單位闢設1個泊車位，提升至每4至7個單位可獲一個泊車位。 MONACO 逾千伙 僅 99 車位 除了政策外，發展商因應建築成本等因素，近年大部分新盤的車位供應嚴重不足。統計啟德新區已入伙及開售中的14個私人樓盤，合共提供11,883伙，但住客車位只有2,046個，平均每5.8戶才獲一個泊車位。當中會德豐地產旗下沐泰街10號MONACO ONE發展項目(MONACO ONE及MONACO MARINE)的車位比率最低，僅約9%，兩屋苑合共1,051伙，但只有99個車位，平均10個單位爭1個車位。其次是恒基地產(012)的THE HENLEY系列，住宅單位總數1,184伙，但住客車位僅122伙，車位比例只佔一成。

會德豐地產旗下沐泰街10號MONACO ONE發展項目(MONACO ONE及MONACO MARINE)的車位比率最低，僅約9%。(資料圖片)

財政預算案上月宣布調低印花稅階，定額100元從價印花稅的物業，由以往不超過200萬元擴大至不超過300萬元。由於全港大部分車位屬於300萬元以下，將受惠新措施，估計200萬至300萬元車位需求會跑贏大。新手投資車位時，要留意的事可不少，其中屋苑本身車位的比例極其重要，因為影響車位價格較大取決於供求比例，如果住宅與車位的比例為5比1或以上，代表需求大，投資潛力更高。 如上述提到的啟德區，因為市區車位供應愈來愈少，值得留意。事實上，啟德車位租金屢創新高，如車位比例只有一成多的嘉峯匯，一個地庫單號車位，今年初市場錄得以7,500元租出，料創區內車位租金新高。 上月車位買賣回升 25% 中港通關後，樓市氣氛回暖，車位交投連跌3個月後亦止跌回升。據中原地產研究部數據，今年2月錄得248宗一、二手住宅車位買賣登記，總值4.33億元，較1月的198宗及3.62億元，分別升25%及20%；按地區計，當中港島區佔36宗，平均每個車位售價186萬元，九龍及新界區錄65及147宗，平均每個車位售價236萬及144萬元。

MOUNT NICHOLSON其中一個車位造價高達1,066.6萬元，破盡香港車位成交紀錄外，也成為全球最貴車位。(資料圖片)