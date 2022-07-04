車位拆售｜市傳太地一籃子放售太古城逾千車位 發言人：考慮售予非屋苑業主

近期動作頻頻的太古地產(1972)，市場消息指，集團最新計劃將太古城第1至9期餘下約1,100個車位及170個電單車位一籃子放售，指引價約23億元。太古發言人向本報回應指，有見相關停車位的銷售已進行逾一年半，正考慮以其他方式出售該等期數內餘下的車位，當中包括出售車位予非太古城住宅物業業主。

該集團指，自2020年起已推售太古城第1至9期合共2,530個車位及198個電單車車位。截至今年6月30日，已成功出售1,393車位及38個電單車車位予太古城住宅物業業主。

未有計劃出售第 10 期及第 11 期任何車位

太古地產表示，自2020年起出售太古城個別期數的私家車車位予太古城住宅物業業主，並於今年6月加推一共196個、位於太古城的電單車車位，供有興趣之太古城住宅物業業主以先到先得的形式選購。現階段集團沒有計劃出售位於太古城第10期及第11期的任何車位。

上月近 20 億奪灣仔「限呎」住宅地

太古地產上月中以19.6216億元投得灣仔皇后大道東269號「限呎」住宅官地，每方呎樓面地價約16,888元。此外，集團早前完成收購灣仔皇后大道東46至56號的寶華大廈，連同蘭杜街1至11號及晏頓街2至12號，將興建28層高商廈，涉21.5萬方呎樓面，預計將於明年落成。