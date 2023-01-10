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地產
2023-01-10 18:40:00

車位放售｜環匯廣場一籃子車位及電單車車位拆售 車位最平148萬 市租6500元

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黃竹坑甲級商廈項目環匯廣場，新近有業主放售持有的18個車位及8個電單車車位，售價由最低30萬至220萬元不等。

黃竹坑甲級商廈項目環匯廣場，新近有業主放售持有的18個車位及8個電單車車位，售價由最低30萬至220萬元不等。

黃竹坑受惠「躍動港島南」計畫，區內未來商業樓面大幅增加，料車位需求殷切。中原地產獲業主委託獨家代理出售環匯廣場18個車位及8個電單車車位，車位最平148萬元起，電單車車位最低入場30萬元，車位市值租金可有6,500元。

區內車位屢創新高價

港島南岸屬少有港島區大型新樓盤，全數65,200伙僅提供約800個車位，實屬供不應求，加上區內商廈及工廈車位一向短缺，促使車位價格屢創新高，參考其他新近落成的鐵路上蓋物業，估計黃竹坑區上蓋住宅車位介乎400萬元至450萬元。

黃竹坑區內車位向來需求殷切，料通關後投資潛力大躍升。

黃竹坑區內車位向來需求殷切，料通關後投資潛力大躍升。

環匯廣場是由協成行及恒基於2014年合作發展的甲級商廈項目，位於港島未來商貿核心區黃竹坑，物業設有25層辦公室，地下另設約20,000平方米的零售空間，配合完善設施，料將成為港島南商圈新地標。是次出售的18個車位分別位於1樓、2樓及3樓，售價介乎148萬至220萬元，市值租金可達6,500元。而是次售價相比2022年年底出售的環匯廣場同類車位吸引，有約四成多折讓。至於8個電單車車位售價由30萬至38萬元，並提供零首期入市優惠。

中原地產舉辦「環匯廣場一泊即賞有獎遊戲」，有機會贏取餐飲現金券。(代理提供)

中原地產舉辦「環匯廣場一泊即賞有獎遊戲」，有機會贏取餐飲現金券。(代理提供)

環匯廣場一泊即賞有獎遊戲

另外，由即日起至120日，公眾可參加環匯廣場一泊即賞有獎遊戲，即有機會贏取$20美式快餐餐飲現金券乙張。詳情可參閱中原地產Facebookhttps://www.facebook.com/centaline

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