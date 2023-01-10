車位放售｜環匯廣場一籃子車位及電單車車位拆售 車位最平148萬 市租6500元

黃竹坑受惠「躍動港島南」計畫，區內未來商業樓面大幅增加，料車位需求殷切。中原地產獲業主委託獨家代理出售環匯廣場18個車位及8個電單車車位，車位最平148萬元起，電單車車位最低入場30萬元，車位市值租金可有6,500元。

區內車位屢創新高價 港島南岸屬少有港島區大型新樓盤，全數6期5,200伙僅提供約800個車位，實屬供不應求，加上區內商廈及工廈車位一向短缺，促使車位價格屢創新高，參考其他新近落成的鐵路上蓋物業，估計黃竹坑區上蓋住宅車位介乎400萬元至450萬元。