車位放售｜黃竹坑環匯廣場32個車位拆售 售價183萬起 較住宅車位平近一半

黃竹坑受惠於「躍動港島南」計畫，將被塑造成住宅、商貿、購物及休閒並重的生活圈，料區內發展將進一步提升和改善。中原地產承業主委託獨家代理放售黃竹坑環匯廣場32個車位，售價183萬元起，價錢比住宅車位有最多約五成折讓，預計會吸引用家、跨國企業租客及及收租投資者入市。

供應少兼晉環將入伙 料車位需求急增

中原地產西南區資深營業董事劉文勝表示，上述32個車位位於黃竹坑道21號環匯廣場，分別位於1樓、2樓、3樓及5樓，售價由183萬至259萬元不等。隨著港島南岸1期晉環即將入伙，他預料不少業主及投資者陸續留意區內車位市場；當中值得留意是，港島南岸分6期發展、合共提供5,200伙，但僅提供約800個車位，加上區內商廈及工廈車位一向短缺，料晉環入伙後，車位供不應求的現象加劇。與此同時，隨著黃竹坑將逐步轉型至商貿區，區內不少工業大廈將被活化，商業樓面大幅增加，料會促使車位價格屢創新高。

劉文勝指出，參考其他新近落成的鐵路上蓋物業、南區大型屋苑及黃竹坑附近工商廈車位造價(見附表)，估計黃竹坑上蓋住宅車位介乎400萬元至450萬元，相比之下，上述放售的32個車位售價平最多近一半，較住宅車位更具吸引力。